Marín (Cs) cree que en el Gobierno andaluz hay "algunas áreas que necesitan cambios", aunque destaca que compete a Díaz

El presidente y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha dicho este lunes que en el Gobierno andaluz "hay algunas áreas que necesitan cambios", pero que, en todo caso, eso debe ser una decisión de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, porque es ella quien gobierna en la comunidad.

Marín se ha pronunciado así al ser preguntado en una entrevista en Canal Sur, sobre si comparte los discursos del PP e IU que piden cambios en el Gobierno andaluz. "Yo los haría en algunas áreas que necesitan esos cambios", ha asegurado, al tiempo que ha dicho que eso es voluntad "exclusivamente de quien gobierna" que, en este caso, es Susana Díaz.

"Yo no soy quién para decirle a la presidenta que haga cambios o no, si ésta considera que hacer cambios es beneficioso para su gobierno pues que los haga", ha añadido Marín, quien considera que Díaz "está en su derecho de hacer" los cambios que considere oportunos.

Preguntado por el balance que haría durante estos dos años de legislatura, Marín ha afirmado que han sido dos años "positivos para los andaluces", pero ha matizado que "queda mucho por hacer" porque Díaz ha estado "distraída" durante el proceso de primarias del PSOE.

Así, ha asegurado que desde Ciudadanos van a ser "exigentes" y plantearán al Gobierno andaluz un calendario para "impulsar" el cumplimiento del trabajo que queda, por ejemplo, según ha aportado el portavoz, en materia de políticas de empleo.

Sobre esto, Marín ha explicado que dicho calendario recogerá, además de las acciones a poner en marcha en lo que queda de legislatura, iniciativas como la Ley de Emprendimiento, la relacionada con la Oficina del fraude y la corrupción política y o el grupo de trabajo para renovar el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía, además del impuesto del IRPF.

"El Gobierno tiene claro que si quiere hablar de presupuestos para el 2018 con Ciudadanos tiene que hablar de armonizar el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía y además queremos que la Ley de agricultura y el tema de la Formación Profesional lleguen al Parlamento", ha añadido.

Sobre esto, y preguntado por si el Gobierno andaluz se muestra receptivo antes estas propuestas, Marín ha dicho que espera que la Junta "entienda" que la manera de hacer política de la formación naranja es "sentarse a dialogar" y no "dar gritos en manifestaciones". "Si el entendimiento no llega, el PSOE tendrá que buscar otros apoyos porque nosotros no le hemos pedido nada y queremos mejorar la vida de los andaluces", ha sentenciado.

Además, ha dicho que espera que cuando la presidenta haga balance de la legislatura en el Parlamento andaluz "rinda cuentas" y el resto de los partidos políticos "sean capaz de exponer cuáles son sus alternativas" porque, en el caso de tornar en debate a una "pelea de rojos y azules", no ofrecerá "nada positivo para los andaluces".