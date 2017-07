Marín (Cs) sobre la RTVA: "El problema de PP y PSOE sólo es mantener los cementerios de elefantes"

Etiquetas

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha indicado que el único problema que tienen tanto PSOE como PP a la hora de abordar la reforma de la RTVA es su deseo de "mantener los cementerios de elefantes", en alusión a los consejos tanto de administración como el audiovisual porque eso supone "un retiro dorado para mucha gente".

"El problema para el PP y el PSOE sólo es mantener los cementerios de elefantes", ha dicho Marín en rueda de prensa y ha señalado que Ciudadanos quiere tiene "derecho propio" a tener representación porque "hubo 387.000 andaluces que nos dieron su voto y dijeron que ciudadanos tenía que estar ahí sentado para poder participar en las decisiones".

Ha indicado que el objetivo de Cs es que la reducción de miembros tanto en el consejo de administración como en el audiovisual y que los miembros del consejo de administración no cobren, que sólo se les pague dietas y desplazamientos.

Para Marín, que el PP y el PSOE se nieguen a abordar esta reforma argumentando que "van a perder estructura", es "darnos la razón en que esto es un cementerio de elefantes, un retiro dorado para mucha gente que está cobrando un pedazo de sueldo por estar ahí y no sabemos qué hacen".

Ha añadido que personalmente no pone en duda el trabajo de nadie, pero como portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, al igual que Teresa Rodríguez Teresa Rodríguez como portavoz de Podemos, "tenemos el derecho a saber qué decisiones se adoptan en el seno de esos consejos, a participar de esas votaciones y a decidir sobre el presente y futuro de la RTVA porque la RTVA funciona con 164 millones de euros que pagan todos ciudadanos de sus impuestos y yo estoy aquí para fiscalizar y para aportar propuestas".

Actualmente en el consejo de administración de la RTVA, el PSOE tiene ocho miembros, mientras que el PP tiene a seis e IULV-CA tiene a uno. "IU que en la mesa del Parlamento nos decía que quería estar con voz, aunque no tuviera voto y aquí tiene un voto que no le corresponde y parece que se ha quedado sin voz porque no le hemos escuchado hablar de esto".

En opinión del portavoz parlamentario de Cs es la hora de "destapar las alfombras de una vez por todas" y de "hablar claro para decidir qué modelo de radio televisión pública queremos en Andalucía" porque "parece que da miedo hablar de eso cuando uno va a perder un sillón" y "nosotros no estamos aquí para ocupar sillones ni queremos sueldos para ocupar sillones".

"El que trabaje que cobre, pero un sueldo vitalicio de 60.000 euros al año por no sabemos qué, lo siento, pero se me hace un nudo en el estómago", ha dicho el portavoz de la formación naranja, al tiempo que señalado que desde Cs "vamos a seguir denunciándolo, vamos a seguir reclamándolo y lo que esperamos es que el PP y el PSOE se sienten en la mesa y se pongan de acuerdo".

Ha recordado que el consejo de administración de la RTVA se lleva al año 1,6 millones de euros en sueldos, de un presupuesto de 164 millones en el que el pasado año para inversiones no llegó ni a dos millones de euros. "No estamos de acuerdo con el sistema actual, ya estamos un poco hartos de que se nos tome el pelo, podremos tener cara de tontos pero no lo somos", ha dicho Marín.

A su juicio, el hecho de que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se "echen las culpas" mutuamente en esta cuestión, evidencia que han convertido la cuestión en "un circo" cuando lo que necesita la RTVA es "un plan de futuro" en el que se aborden cuestiones como el futuro de la plantilla, con una media de edad de 53 años, porque "dentro de unos años nos vamos a quedar sin trabajadores".

Además, ha dicho Marín habrá que hablar de que los profesionales para que en base a su capacidad y a su mérito tengan la posibilidad de promocionar y de ocupar puestos de responsabilidad en la radio televisión públicas, "que no sean los partidos políticos los que designen a los que están al frente de las decisiones, habrá que hablar de la inversión en innovación tecnológica, de la formación". Y también, ha dicho el portavoz naranja, habrá que hablar de inversiones porque "lo que no puede ser es que el presupuesto de la RTVA no contemple inversiones".