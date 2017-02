Marín (C's) valora las dimisiones en Salud porque "abren una ventana a las soluciones" aunque "no resuelven el problema"

Etiquetas

El presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos (C's) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha valorado este miércoles como un "gesto favorable" las dimisiones, conocidas este martes, del viceconsejero de Salud, Martín Blanco, y el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda, porque aunque "no han resuelto el problema" abierto en materia de sanidad pública en la comunidad, "abren una ventana a las soluciones".

En esa línea, también ha saludado que el Consejo de Gobierno diera este martes luz verde al inicio del trámite para derogar las órdenes sobre la puesta en marcha del proceso de fusiones hospitalarias, aunque "se podía haber hecho antes", según ha apostillado.

Así se ha manifestado el líder andaluz de C's en rueda de prensa en el Parlamento horas antes del inicio del primer Pleno de la Cámara andaluza de este año, que incluye una comparecencia del consejero de Salud, Aquilino Alonso, para abordar la situación de la sanidad en Andalucía.

Marín ha remarcado que C's fue el primer grupo parlamentario que solicitó dicha comparecencia, a la que luego se unieron el resto de grupos y el propio Consejo de Gobierno, y con la que pretenden que el titular de Salud "traslade cuáles son las líneas de actuaciones y las soluciones que desde la Consejería se piensa dar a los grandes problemas que la sanidad andaluza viene atravesando en los últimos años".

Respecto a las dimisiones anunciadas este martes, ha insistido en que Ciudadanos las valora "positivamente porque entendemos que la situación que se ha provocado en la sanidad pública andaluza no podía ser resuelta por los mismos que la han provocado", y ha vinculado las renuncias a la "mala gestión" que, en su opinión, ha desempeñado el Gobierno andaluz en esta materia.

Por ello, Marín se ha mostrado confiado en que con los nuevos responsables de dichos puestos de la Consejería de Salud se pueda "iniciar un nuevo espacio de diálogo donde se puedan ir dando soluciones desde el consenso y el conocimiento de lo que piensan los profesionales de la sanidad pública andaluza para resolver los problemas que tienen".

Ha defendido también la labor "honesta" que su grupo ha realizado desde la oposición en materia de sanidad, procurando que aumentara la inversión en dicha área en los dos presupuestos de la Junta que en la presente legislatura se han aprobado y tratando también de aumentar el número de plazas de empleo público que se ofertaran desde la Administración andaluza para la sanidad.

Además, ha explicado que tras conocer el viernes que se habían roto las negociaciones entre la Junta y los sindicatos en Granada telefoneó al consejero de Salud para preguntarle "qué había pasado, lo que podía haber hecho cualquier portavoz de la oposición", y ya el lunes en rueda de prensa pidieron al Gobierno que "tomara decisiones".

"MALA GESTIÓN" DE LA JUNTA

"Nuestra labor desde la oposición es apoyar para que haya más recursos, pero la gestión corresponde al Ejecutivo, que en este caso no ha hecho una buena labor", ha resumido Marín, que en todo caso ha descartado que la actuación de C's haya forzado las dimisiones, que han venido derivadas, según ha añadido, de "la mala gestión en materia sanitaria del Gobierno de la Junta".

De esta manera, ha añadido que aunque "las mareas y las plataformas han hecho su trabajo en la calle" y desde C's le pedían a la Junta "un cambio de interlocutores, el mérito no es nuestro", e imagina que "en la decisión del Gobierno habrá pesado mucho más la presión de la calle que de los partidos políticos", y al respecto ha comentado que "a Andalucía le sienta bien que no haya mayorías absolutas".

A partir de ahora, Marín cree que "la Junta tiene que escuchar a todo el mundo", incluidas las plataformas de profesionales que se han constituido en este tiempo, y si no lo hacen los nuevos interlocutores "se equivocan", y al hilo ha explicado que él mismo se va a reunir este miércoles con la plataforma 'Por la Sanidad' "sin ningún problema".

Ha comentado que "no estamos en un incendio, sino en una situación que se puede corregir con sosiego y tranquilidad", y en esa línea espera que los nuevos responsables de la Consejería, con Aquilino Alonso al frente, "cambien el rumbo de esas negociaciones y sean capaces de actuar de forma más eficaz y eficiente, y de escuchar a todo el mundo, que no se censure a nadie".

RECHAZA "SHOWS" EN EL PARLAMENTO

Preguntado acerca de la postura de C's respecto a la propuesta de IULV-CA de solicitar un Pleno monográfico sobre salud, Marín ha respondido que primero tendrá que escuchar al consejero antes de decidir el posicionamiento de su grupo.

En esa línea, ha aseverado que "a Ciudadanos no nos marca el camino ni IU, ni Podemos, ni el PSOE ni el PP, solo nos lo marcan los andaluces", y se ha mostrado contrario a que se hagan "shows" en el Parlamento.

Ha insistido además en que existe la posibilidad, en virtud del Reglamento del Parlamento, de solicitar un Pleno ordinario donde se planteen resoluciones "vinculantes" para el Gobierno.

Marín también ha criticado al PP-A, que "lleva 35 años pidiendo dimisiones" en Andalucía "y no ha conseguido ninguna". "Yo no pido dimisiones, sino soluciones, que pasan también por hacer propuestas, no sólo por protestar", según ha comentado Marín, que ha apuntado además que los 'populares' podrían aportar esas soluciones en el Pleno ordinario que podría convocarse con propuestas vinculantes, o a través de una moción, para lo que tienen cupo parlamentario, y "no sólo en una proposición no de ley (PNL)" como la que el Grupo Popular defenderá este jueves en la Cámara, que "no es vinculante".

"¿Por qué el PP-A no ha hecho una moción con propuestas concretas y vinculantes sobre sanidad? A lo mejor es porque le interesa que esto se prolongue mucho", ha comentado para concluir.