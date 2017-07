Marín (Cs): La negociación sobre sucesiones "va muy bien" y seguirá para que se apruebe "en julio, agosto o septiembre"

Etiquetas

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento, Juan Marín, ha indicado este viernes que las negociaciones con el PSOE-A para consensuar la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía "van muy bien" y ha asegurado que su partido seguirá negociando "en el marco de la mesa de trabajo" para que se apruebe "ya sea en julio, en agosto, o en septiembre".

En declaraciones a los periodistas en Almería, donde ha mantenido una reunión con la patronal de la provincia, Marín ha reiterado que, si no hubiera acuerdo, Cs "no se sentará en septiembre a negociar los presupuestos" de la comunidad para 2018, si bien ha trasladado que, de momento, "no hay ninguna preocupación, hay total tranquilidad porque ya les adelanto que las negociaciones van bien".

"El objetivo único es que esa reforma sea lo suficientemente importante como para que el impuesto de sucesiones y donaciones ya no sea un problema en Andalucía", ha trasladado para remarcar que cuando este cerrado, "si es que hay acuerdo, se hará público sin ningún problema".

Sobre las críticas vertidas por el presidente del PP-A, Juanma Moreno, a la actitud de su grupo, ha afirmado que Cs "está negociando en las mesas, donde hay que hacerlo, y no en los medios de comunicación".

"Yo respeto mucho a Juanma, me parece un gran portavoz del PP-A y le diría que no se preocupe por los problemas de Ciudadanos y que se preocupe por los problemas del PP", ha manifestado.