Marín apunta a un "acuerdo" entre PSOE-A y PP-A para renovar la RTVA y Junta lo niega y dice que se sigue dialogando

El presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha apuntado este miércoles a un posible "acuerdo" entre PSOE-A y PP-A sobre la renovación en la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), que contemplaría incluso el nombre del nuevo director general del ente, mientras que el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha señalado que, en absoluto, a día de hoy existe un acuerdo porque los grupos políticos siguen dialogando.

Así se ha pronunciado Marín en la rueda de prensa posterior a su reunión con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en el Palacio de San Telmo para hacer un balance el acuerdo de investidura que suscribieron PSOE-A y Ciudadanos en junio de 2015 y ver los asuntos en los que se puede avanzar.

A preguntas de los periodistas sobre el punto en el que se encuentra el diálogo con el Gobierno andaluz para la renovación de los órganos de extracción parlamentaria, como la RTVA, Marín ha apuntado que, según le había "trasladado" la presidenta, "parece que PP-A y PSOE-A podrían haber llegado a un entendimiento a la hora de poner en marcha" dicha "reforma", en la que socialistas y 'populares' "tienen la llave" y el concurso de ambas fuerzas se hace imprescindible, como ocurre para cuestiones en las que sea necesario el apoyo de "tres quintos del Parlamento".

Marín ha recordado que Cs planteó una propuesta para reducir el número de representantes de los consejos de administración de la RTVA y del Consejo Audiovisual Andaluz (CAA), y que también estaba "pendiente" el tema de la persona que ocupe la dirección general de la radiotelevisión pública andaluza, cargo que actualmente ostenta "de forma interina" Joaquín Durán.

Ha insistido en que "ha habido conversaciones entre PP-A y PSOE-A", según le "reconoció" la portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, "hace unos días" a Marín, según ha dicho, al tiempo que ha agregado que 'populares' y socialistas "parece que han llegado a un entendimiento".

"Creo que el PSOE y el PP ya han llegado a un acuerdo para quién podría seguir al frente de la RTVA y en cuanto a la reducción del número de representantes" en su consejo de administración, ha apuntado Marín, a quien le han preguntado entonces si la presidenta de la Junta o el PP-A le habían trasladado el nombre de la persona propuesta para la dirección general del ente, y él ha dicho que desconocía tal nombre.

El portavoz parlamentario de Cs Andalucía ha querido dejar claro que ellos no entran "en un reparto de cargos --ni los queremos ni nos interesan--", y lo que quieren es que "se reduzca el número de miembros" en los consejos de administración de dichos órganos y defienden que "todos los partidos con representación parlamentaria estamos legitimados para estar en esos consejos, igual que ocurre en la Cámara de Cuentas", recordando que actualmente ni su partido ni Podemos disponen de representación en los mismos.

En esa línea, Marín ha considerado que "probablemente en el futuro habrá que plantearse algunas modificaciones importantes en la Ley de la RTVA y de la Cámara de Cuentas para que los mandatos" en los consejos de dichos órganos "coincidan con los periodos electorales", ya que, según ha opinado, "no tiene sentido que nombremos a personas para seis años cuando los partidos lo tienen para cuatro". "Si Cs no tuviera representación parlamentaria para la próxima legislatura no tendría sentido que tuviera representación en una empresa pública", ha argumentado.

Marín ha insistido en que "lo razonable" es reducir el número de representantes del consejo de administración de estos órganos y que en ellos "el Parlamento esté representado proporcionalmente, para que cuando se tome una decisión se haga con la legitimidad que las urnas le dan a los partidos políticos".

Por otra parte, el representante de Cs ha señalado que, entre los asuntos tratados, también ha hablado en su reunión con la presidenta de la "reforma del Reglamento de la Cámara" autonómica, que, según ha recordado, su partido "viene exigiendo desde hace mucho tiempo".

LA JUNTA DICE QUE SE SIGUE DIALOGANDO

Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha manifestado que no puede confirmar la información del acuerdo entre PSOE-A y PP-A sobre la RTVA, porque según los datos de que dispone se sigue "dialogando y se está avanzando en esa negociación, pero, en absoluto, a día de hoy existe un acuerdo sobre la renovación de los órganos de extracción parlamentaria".

Ha agregado que esperan que ese acuerdo sea posible y que "no se demore mucho, pero, de momento, no hay acuerdo". "Se sigue hablando entre los grupos políticos y hay que esperar a que se alcance ese acuerdo", ha sentenciado Vázquez, para quien lo que toca es avanzar en el acuerdo que suscribieron PSOE-A y Ciudadanos hace casi dos años y que permitió la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta.

"Ese acuerdo se está cumpliendo y está siendo productivo y beneficioso para Andalucía", ha señalado el portavoz.