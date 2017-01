Marín señala que la reforma estatutaria permitirá a C's entrar en gobiernos de coalición en la próxima legislatura

Etiquetas

Niega que vaya a formar parte del Gobierno andaluz esta legislatura

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha rechazado este martes que su formación vaya a entrar en el Gobierno andaluz esta legislatura pero ha señalado que en la Asamblea General que el partido celebrará en febrero se abordará un cambio en los estatutos para abrir la posibilidad a entrar en gobiernos tras las siguientes elecciones municipales y autonómicas cuando su programa sea coincidente.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Marín ha recalcado que Ciudadanos cumple así con el compromiso adquirido en marzo de 2015 de no formar parte de ejecutivos que no presidan y ha negado que haya conversaciones con el Gobierno andaluz para su posible entrada en el mismo.

De lo que sí ha hablado Marín con el vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios, es de esa posición nueva que el congreso de febrero de la formación naranja abordará con una reforma estatutaria de modo que Ciudadanos sí se planteará entrar en gobiernos de coalición en aquellas comunidades autónomas o en el propio Gobierno de España si hubiera nuevas elecciones, "siempre y cuando fueran coincidentes los programas y proyectos políticos".

"Ahora cumpliremos con lo que dijimos porque es necesario ser fiel a lo que uno se ha comprometido y a partir de ahí, cuando nos presentemos a las próximas elecciones, cuando nos subamos a un atril en campaña electoral, se le pueda decir claramente a los andaluces 'miren ustedes, nosotros sí entraremos en el gobierno si nuestros programas son coincidentes con otras formaciones políticas'", ha explicado.

Al respecto, Marín ha aludido a los gobiernos de PP o PSOE que su formación apoya en "infinidad de ciudades" y en otras instituciones, como diputaciones o la Comunidad de Madrid, y ha recordado que siempre se ha respetado que el partido que gana las elecciones tenga la opción primera de formar gobierno o de llegar a acuerdos para iniciar la legislatura.

Por último, el portavoz de la formación naranja ha negado que con este paso de entrar en los gobiernos que apoyan el partido pretenda ganar visibilidad porque, a su juicio, "lo importante" no es eso sino "ser útil".

"Estamos llevando a cabo un ejercicio de responsabilidad que no se había visto en la política en los últimos años y lo importante es ser útil. Se puede ser útil con 109 diputados o con uno, si éste es útil, y lo que queremos es esa utilidad porque los ciudadanos te votan para que gobiernes y saques adelante un proyecto y a veces ese proyecto no se puede ejecutar porque tu no tomas la última decisión", ha concluido.

PACTO CON PSOE-A

Por otro lado, Marín ha dicho que el pacto con el PSOE en Andalucía está "bien" y goza de "mucha estabilidad y tranquilidad" porque "el PSOE sigue cumpliendo con lo que firmó y Ciudadanos, con lo que dijo que iba a hacer, arrimar hombro".

Así, ha señalado que el pacto da sus frutos, como la aprobación de los presupuestos, que "reconocen derechos colectivos muy concretos como los de los profesores de la Educación concertada o aumentos para la Dependencia y la Sanidad Pública".

Marín ha incidido en que en ese acuerdo para los presupuestos hay también tres cuestiones "importantes", la relacionada con el emprendimiento, el conocimiento y la creación de empleo; que entre en el Parlamento la Ley de la Formación Profesional y que se ponga en marcha la de Agricultura, "que esperan ganaderos y agricultores y con herramientas necesarias para generar empleo y riqueza".