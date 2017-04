Marín ve "razonables" las protestas de colectivos por el decreto de Infantil porque la Junta "no ha dialogado"

Etiquetas

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha considerado "razonables y respetables" las protestas de colectivos educativos ante el decreto-ley de Educación Infantil --cuya convalidación o derogación se debate este miércoles en el Pleno del Parlamento-- porque el Gobierno andaluz "no ha dialogado" durante su tramitación ni con los profesionales ni con los partidos políticos.

En rueda de prensa, Martín ha dicho que comparte con quienes hoy se movilizan "la mala gestión" por parte de la Consejería de Educación. "Si tuviera que ponerle una nota, no pasaría del muy deficiente, o a lo mejor un insuficiente raspado", ha señalado el dirigente de la formación naranja, quien no obstante, ha indicado que esta queja no es incompatible con reconocer las "bondades" de dicho decreto-ley.

Así, tras recordar que "gracias a Cs" se han introducido modificaciones en la norma, como la inclusión de convocatorias extraordinarias para el acceso a las bonificaciones, lo que hará que apoyen la convalidación, Marín ha subrayado que su formación no va a votar un decreto-ley, "sino un modelo de educación".

Ha explicado que gracias a esta norma "más de 50.000 familias" bonificarán "el cien por cien" la educación infantil y que en la disposición transitoria quinta se garantiza que habrá fondos para todas las familias que cumplan los requisitos y soliciten las ayudas, aunque para ello haya que hacer una modificación presupuestaria.

Marín, que ha pedido reflexionar sobre las consecuencias que supondrían que este decreto fuera derogado, ha destacado que mientras la Junta recoge una partida de 175 millones entre 2016 y 2017 para esta materia, en la Comunidad de Madrid las bonificaciones son "cero"; y en Aragón, Podemos y PSOE "se han cargado la educación concertada y privada".

"Entre los modelos de PP y Podemos, nos quedamos con el de Andalucía", ha explicado el dirigente de Cs, quien también ha destacado que su formación ha acordado una modificación en las tablas de bonificaciones, tras detectar "un error de salto". Si bien, ha precisado que el cambio no podrá realizarse hasta que el decreto-ley se haya convalidado.

Entre las "bondades" de la norma, Marín también ha subrayado que "garantiza el empleo y no se toca el marco laboral y los salarios". Además, ha anunciado que le va a pedir a la Junta que dé cumplimiento a una enmienda de su grupo incluida en una moción aprobada, en relación a la creación de una red de centros, necesaria para evitar que haya centros con vacantes y otros con listas de espera.