Mariscal pide responsabilidad a CC y separar los PGE de las negociaciones con el PP para entrar en el Gobierno canario

El diputado del PP por la provincia de Las Palmas, Guillermo Mariscal, ha solicitado responsabilidad a Coalición Canaria (CC), al tiempo que separa las negociaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, de las que mantienen CC y PP para que este último pacte su entrada en el Gobierno regional.

"Si los presupuestos para 2017 son buenos para Canarias y todo el mundo lo dice. Si son buenos los de 2017 y no les damos continuidad, que estamos diciéndole a la gente, que les estamos tomando el pelo. Me parece que hay que ser más responsable, aquí una cosa son los presupuestos y otros son las negociaciones", apuntilló durante una rueda de prensa al ser cuestionado si temen que CC no apoye los próximos PGE del Gobierno central, si finalmente el PP no entra en el Gobierno autonómico.

En este sentido, Mariscal ha subrayado que "jugar con los presupuestos de 2018 para ganarse un titular, no forma parte" de la estrategia del PP. Además, ha insistido en que la aprobación de los presupuestos "genera estabilidad y con la estabilidad es como hay crecimiento".

Al respecto, puntualizó que España "es un país deficitario en inversión y Canarias aún más", por lo que criticó cada vez que se manda un mensaje en negativo o se intenta "ganar un titular en la radio o en la prensa", al considerar que lo que se consigue "es ganar un titular pero perjudicando claramente el desarrollo de esta tierra. Estos presupuestos son los mejores de la historia" de Canarias.

Asimismo, haciendo alusión a las negociaciones que PP y CC mantienen para formar un pacto de Gobierno en Canarias, afirmó que es "sorprendente" escuchar a políticos que digan que "es bueno subir impuestos", en alusión a los nacionalistas. "Es algo que no se entiende. Es un caso a estudiar", apostilló.

Por su parte, la también diputada del PP por la provincia de Las Palmas, María del Carmen Hernández Bento, abogó por "sentarse, hablar las cosas, hacerlas en los ámbitos adecuados y es lo de siempre, no hay ninguna novedad. Cuando uno se siente a negociar no pueden haber líneas rojas e imposiciones y para llegar a acuerdos, yo creo que hay que ceder".

Finalmente, resaltó que su partido, ellos como diputados, cuando actúan lo hacen por "el interés general, por el interés de Canarias, para conseguir lo mejor", de ahí que puso en duda que otros partidos actúen con otros intereses.