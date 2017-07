Maroto (PP) acusa a Puigdemont y Sánchez de "dividir a la sociedad y proponer medidas que no pueden salir adelante"

Etiquetas

Barreiro dice que hablar de estado federal, como hace el PSOE, es "dar un caramelo a quien quiere romper el actual marco de convivencia"

El vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto, ha acusado al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de "dividir a la sociedad y proponer medidas que no pueden salir adelante".

Maroto ha tomado parte en la primera jornada de la 'Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco' que, organizada por las Nuevas Generaciones del PP bajo el lema 'Sigues dejando huella', se desarrolla a lo largo de todo el fin de semana en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

La cita ha sido inaugurada por la secretaria general de Nuevas Generaciones, Reyes Fernández, y el responsable de la formación en Bizkaia, Nacho Toca, y a lo largo del día están previstas las intervenciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, entre otros.

En su intervención, Maroto, que ha tomado parte en la mesa 'La unidad de España frente al desafío secesionista, ha sostenido que "el espíritu de Nuevas Generaciones es "básico" para el PP y representa "un honor" para sus miembros.

Tras valorar que se trata de una semana "de sentimientos encontrados", ha trasladado un mensaje de "afecto" para Mari Mar Blanco ya que "si tu hermano representa algo es ser el mejor de los símbolos de la lucha por la libertad". "Si Miguel Ángel Blanco estuviese aquí nos diría que para estar unidos y luchar contra el terror no se puede mirar para otro lado", ha defendido.

Por otro lado, Maroto ha considerado que un gobernante no puede dividir a la sociedad y proponer medidas que sabe que no se pueden llevar a cabo. "Hoy vemos de las dos cosas. Vemos a políticos en Cataluña que no les importa la gente y vemos a un secretario general del PSOE que anuncia una reforma constitucional sin contar la verdad, ya que cualquier reforma necesariamente necesita del acuerdo con el PP", ha recordado.

A su juicio, esos posicionamientos "hacen daño" por generar "expectativas imposibles", al tiempo que ha acusado a "la izquierda de centrar sus esfuerzos en cosas que no sirven ni salen adelante".

Además, ha acusado al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de ser igual que el director de "música del Titanic que cuando se estaba hundiendo el barco intentaba tocar como si no pasara nada".

"Hay una mayoría de catalanes que esperan un mensaje en positivo, de ilusión. Nosotros tenemos una receta muy sencilla. Algunos en Cataluña hacen mensajes que dividen, basados en el 'yo quiero más', pero nuestra receta es que todos juntos sigamos creciendo más", ha expresado.

A su juicio, "creciendo todos juntos más habrá más recursos para todos", frente al "dame a mí para quitarle al vecino". "Juntos crecemos más y somos más fuertes", ha finalizado.

JOSÉ MANUEL BARREIRO

Por su parte, el portavoz del grupo popular en el Senado, José Manuel Barreiro, ha calificado de "imborrable" la huella dejada por Miguel Ángel Blanco y ha subrayado que el Ejecutivo español ha sido capaz de "coger el testigo" dejado por el exconcejal de Ermua.

Por otro lado, ha considerado que "no hay conflicto alguno" entre ser "gallego y español" pese a que algunos "quieren borrar del mapa el modelo de las autonomías".

A su juicio, la Constitución ha permitido a los españoles vivir en libertad y progresar por lo que "quien eche un pie fuera de la Carta magna queda fuera de juego".

"No existe el derecho a decidir de una parte del pueblo catalán. El derecho a decidir es de todo el pueblo español. Si quieren cortarnos ese marco de libertad utilizaremos con concordia y elegancia toda la firmeza de la ley y del estado de derecho. El secesonismo y el independentismo es lo contrario de la libertad por ser excluyente", ha zanjado.

De este modo, ha apostado por, "con toda la firmeza", defender el actual marco de libertades que recoge la Constitución y que ya incorpora sus propios mecanismos de modificación, aunque "no como plantea Pedro Sánchez o los catalanes". "Debe hacerse con el mismo consenso que la creo", ha aclarado.

Asimismo, ha advertido de que para Cataluña el "irse fuera de España y de Europa" representaría una pérdida del 30 por ciento de su PIB. "Independentismo es equivalente a pérdida de libertades y progreso económico y social; es equivalente a pérdida de calidad de vida", ha expresado.

De este modo, ha incidido en que las "aventuras" del PSOE son "mentira" ya que "no pueden realizar una reforma de la Constitución" tal y como plantea la formación liderada por Pedro Sánchez.

"Lo que dicen del estado federal es una milonga ... eso no va a resolver ningún problema. Es dar un caramelo a quien quiere romper el marco de convivencia", ha finalizado.