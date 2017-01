Maroto valora que el PP se centra "en los problemas de la gente" mientras los demás partidos en sus "problemas internos"

Etiquetas

El vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, ha valorado este miércoles que el PP "pone toda su energía en resolver los problemas de la gente" mientras que "el resto de partidos" están dedicando actualmente "toda su energía a resolver sus problemas internos", como "quién les lidera o cómo entre diferentes sectores unos adquieren más poder que otros".

"Mientras hay partidos que se dedican a resolver problemas internos, nosotros ponemos toda nuestra energía en resolver problemas de la gente, a hablar de cosas de hoy y del mañana, y esa es la gran diferencia del PP respecto del resto de opciones políticas hoy en nuestro país", ha aseverado Maroto al presentar la Ponencia Social del XVIII Congreso Nacional del partido en un acto en la sede del PP-A, en Sevilla, en el que ha estado acompañado por el presidente del PP-A, Juanma Moreno.

En esa línea, Maroto ha proclamado que el PP tiene en su "ADN" la política social, "la de verdad, no la de titular, la que han hecho durante mucho tiempo muchos militantes, cargos, alcaldes, concejales o parlamentarios, las políticas que han contribuido a construir el Estado que conocemos, uno de los mejores países en materia de garantía de derechos, libertades y servicios públicos", ha añadido.

Maroto ha señalado que aunque al PP "se le conoce muy bien" en materia económica, con recetas que suelen funcionar, si el partido "tiene una seña de identidad es la política social", la parte "con alma y con corazón", y en esa línea la Ponencia Social recoge "lo que el PP quiere y siente para las personas de este país".

Así, ha explicado que al inicio de dicha ponencia se recoge que el PP "siempre ha sido un partido pegado a la calle", que "le gusta y entiende que la mejor forma de hacer leyes y políticas es hacerla con los ciudadanos", y en ese sentido ha trazado en esta ponencia una "ruta social", que es "un compromiso firme" del partido para que cada vez que haga una iniciativa o una ley "antes, durante y después nos comprometemos a hacerla con los afectados".

PRINCIPIOS SOCIALES

En su Ponencia Social, el PP enumera un decálogo con los principios sociales del PP, que son "propios" del partido y le hacen "mejores" en materia social, según ha argumentado Maroto, que ha incidido en que en dicha ponencia "todo gira" en torno a un asunto relevante como es "el reto demográfico", que se plasma en una pirámide de la población que de cara a las próximas décadas se estrecha en la base, con menos población infantil, y se agranda conforme se alcanzan los segmentos mayores de edad.

Maroto, que ha indicado que "hay partidos que como están en cuitas internas permanentemente no tienen una visión más allá del próximo congreso o del próximo mes, o de cómo van a salir de los tinglados en los que están inmersos", ha defendido que ante el reto demográfico hay que presentar una "respuesta combinada", y ha incidido también en la importancia de la creación de empleo como "reto a corto plazo".

Así, ha indicado que cuantas más personas estén en esa pirámide de población trabajando y con empleos de calidad, "mucho mejor para ellos y para el conjunto de la sociedad", y también ha abogado por una inmigración "legal, ordenada, vinculada al trabajo y respetuosa con los derechos y libertades occidentales con los que convivimos".

El vicesecretario de Sectorial del PP ha defendido que "no hay una buena política social si previamente no hay una buena política económica", porque "no se puede gastar lo que no se tiene" y "hay que pagar lo que se debe", de forma que "las políticas sociales que se tienen que hacer son las que se pueden pagar".

Al detallar los contenidos de la Ponencia Social y los principios del PP, Maroto ha indicado que los 'populares' "creemos en las personas y en su autonomía", así como en la familia como "pilar esencial", entendiendo dicho concepto de forma amplia, de modo que no sólo se refiere al modelo de familia tradicional, sino a otros "siempre dentro de la ley" como las familias monoparentales, homoparentales, numerosas o con personas con discapacidad o personas mayores a su cargo.

Además, el PP "cree en la corresponsabilidad social, en la igualdad real, en la libertad de elección y en la de oportunidades", así como en su Ponencia Social va a hablar de natalidad y de conciliación, según ha explicado Maroto, que también ha aludido a otras preocupaciones en su intervención como la violencia de género --por la que ya se ha alcanzado "un pacto de Estado" en el Congreso de los Diputados que une a PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, según ha valorado--, así como la violencia en el seno de las familias, por ejemplo de hijos a padres.

Igualmente, Maroto ha llamado a luchar contra la pobreza, que presenta "nuevas formas", así como ha reivindicado la igualdad "en derechos, oportunidades y obligaciones" por parte de los ciudadanos, al tiempo que se ha referido a la sanidad y ha citado la propuesta de "tarjeta social" que plantea el PP "para cruzar los datos entre las administraciones y que nadie se quede sin recursos que necesita".

En su Ponencia Social, el PP también va a hablar de las personas con discapacidad, de dependencia y de voluntariado, de acoso escolar y en redes sociales, según ha indicado Maroto, que ha valorado el elevado número de enmiendas presentadas a las ponencias del Congreso del PP --más de 4.000, según ha resaltado--, porque "siempre hay una manera más rica de ver las cosas".

MORENO DESTACA LA "EXPERIENCIA POLÍTICA" DE MAROTO

Tras Maroto ha intervenido el presidente del PP-A, Juanma Moreno, quien ha agradecido el trabajo del vicesecretario de Sectorial del PP, de quien ha destacado su "dilatada experiencia política", ocupando durante años la Alcaldía de Vitoria, la capital de la administración pública vasca, según ha resaltado el líder de los 'populares' andaluces, que ha definido a Maroto como "una de las figuras políticas más emblemáticas" del PP.

Además, ha precedido a Maroto en el turno de intervenciones el presidente provincial del PP, Juan Bueno, quien ha destacado la importancia de la Ponencia Social del partido y ha defendido que la formación que lidera Rajoy "habla de lo que le interesa a la gente" frente a lo que, a su juicio, hace el Gobierno andaluz de Susana Díaz, experto en "la política de enarbolar bandera pero no hacer nada", según ha criticado.

Igualmente, ha destacado que los compromisarios del PP de Sevilla han presentado más de 100 enmiendas a las cinco ponencias que se debatirán en el Congreso Nacional del PP, aproximadamente el 25 por ciento de ellas a la Social, para "enriquecerla" con "pequeños, medianos y grandes problemas" que interesan a la población, según ha señalado.