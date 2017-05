Maroto no teme un pacto de Sánchez e Iglesias contra Rajoy porque "suena un poco a lo que no funcionó" hace un año

Etiquetas

Cree que Pedro Sánchez "dice una cosa y la contraria" por competir con Podemos y a que Susana Díaz "al menos se le entiende lo que defiende"

El vicesecretario Sectorial del PP, Javier Maroto, no teme un pacto entre el PSOE y Podemos para presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy, ni en el caso de que Pedro Sánchez ganasen las primarias socialistas: "Suena un poco a lo que no funcionó y no sé por qué tiene que funcionar ahora, los diputados son los mismos y los programas son los mismos".

A su juicio, aunque Sánchez diga que "en política no hay que descartar nada" todo eso "suena un poco a todo ese lío que montaron entre Pedro Sánchez y Podemos entre diciembre de 2015 y junio de 2016" y que resume en un "primero sí, luego no; ahora te apoyo, ahora no; a ver quién es más radical, quién más la izquierda, quién lidera la oposición y si hay sorpasso o no".

Es más, cree que eso "recuerda demasiado al pasado" y "si Pedro Sánchez quiere ser el futuro a lo mejor tendría que cambiar el discurso", según ha dicho en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Aunque ha afirmado que el PP no quiere "interferir" en el proceso de primarias del PSOE, sí ha opinado que Sánchez, en su "empeño de competir con Podemos a veces hace algunas frases que no se le entienden y dice una cosa y la contraria".

Maroto se refería, con este comentario, al hecho de que Sánchez diga ahora que España es "una nación de naciones". El 'popular' ha recordado que durante las elecciones vascas la entonces candidata socialista, Idoia Mendia, apostaba por gobernar con Bildu y Podemos, y cree que ese discurso "desconcierta bastante" a los socialistas que "sienten que España es su país".

En cambio, de Susana Díaz ha dicho que no se le oye "decir una cosa y la contraria sistemáticamente" ni "un perfil que trata de competir por la izquierda con Podemos". "Trata de defender la socialdemocracia como ellos lo conciben, es una idea distinta de lo que representamos pero se le entiende, al menos, la idea que defiende", ha argumentado.

En su opinión, ella quiere "un proyecto de socialdemocracia fuerte en España", y su forma de hacerlo "no es hacerse de Podemos sino recuperar la democracia de una manera distinta" y "lo ha explicado de forma contundente", y ahora queda esperar a ver "qué dicen las urnas". Preguntado si temía perjudicar a Díaz elogiándola, ha respondido que no cree que a ella le importe lo que él opine.

CULPA DE LA DIVISIÓN DEL PSOE A SÁNCHEZ

Maroto cree que el PSOE está "roto" y ha culpado de eso a Pedro Sánchez, porque cree que "está haciendo entre los militantes del PSOE lo que Iglesias en el conjunto de la sociedad, dividir a las personas que están en situación de desesperanza". Es más, cree que intentando confrontar a militantes con dirigentes está refiriéndose a la dirección como "casta" y, por tanto, está "usando el lenguaje de Podemos para ganar votos.

El 'popular' ve al PSOE "roto ideológicamente en dos facciones, una que quiere ser más podemita que Podemos y otra que pretende recuperar la socialdemocracia" y también roto geográficamente. Sin embargo, ha asegurado que él espera que el PSOE "vuelva a ser un partido importante", que "en ocasiones se entienda con el centro reformista que puede representar el PP".

"Es importante que la alternativa al PP no sea Podemos, sino una socialdemocracia con un discurso propio que en ocasiones pueda llagar al Gobierno", ha remachado.