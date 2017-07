Martínez-Almeida critica los abucheos "localizados" a Carmena, "la alcaldesa de todos los madrileños"

Etiquetas

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado los abucheos "localizados" recibidos por la regidora de la capital, Manuela Carmena, "la alcaldesa de todos los madrileños", en el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco en el 20 aniversario de su asesinato a manos de ETA.

La regidora ha sido abucheada en el acto cuando Martínez-Almeida ha agradecido su presencia tras la polémica de la pancarta con la imagen del edil de estos últimos días. "He tenido que cortar los abucheos porque no me parecen correctos; la alcaldesa es la alcaldesa de todos los madrileños", ha indicado.

Además, Almeida ha recordado que Manuela Carmena estaba en un acto "convocado y organizado por el PP". "Por eso hemos cortado abucheos, que no han sido generalizados, han sido muy localizados", ha puntualizado. El portavoz del PP en el Ayuntamiento ha reiterado que se alegraba de la presencia de Carmena.

Respecto a la petición a la alcaldesa en el acto de que colocara la pancarta en la fachada de Cibeles, Martínez-Almeida ha asegurado que "lo importante no es que se lo haya pedido el PP, sino la Fundación Víctimas contra el Terrorismo y Movimiento contra la Intolerancia".

"No me ha comentado nada al respecto, pero creo que la alcaldesa está haciendo una reflexión sobre colocar la pancarta aunque sea en el día de hoy", ha expresado a continuación.

Por otra parte, el portavoz de los populares ha aseverado que "la unidad es clara en torno a Blanco, salvo los antiguos batasunos que han impedido una declaración en el Congreso". "Hay que mirar adelante y superar las diferencias, y trabajar todos juntos por la memoria, dignidad y justicia", ha concluido.