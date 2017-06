Mayor Oreja niega que el partido dispusiera de los fondos del PP europeo: "En modo alguno"

Etiquetas

Rechaza que la formación se lucrara con los gastos para viajes de eurodiputados

El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja ha asegurado este martes que el Partido Popular "en modo alguno" recibió fondos del PP europeo relativos a los viajes realizados por los eurodiputados ya que eran estos mismos los que se encargaban de estas gestiones.

Mayor Oreja, que ha declarado en calidad de testigo en el marco del juicio de la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), ha afirmado, al igual que lo han hecho todos sus compañeros, que las responsabilidades en temas económicos y financieros del partido dependían del tesorero, en este caso Alvaro Lapuerta.

Ha precisado que Lapuerta como tesorero no tenía ninguna "capacidad" para llamar a dirigentes locales y nacionales para pedir que ciertos empresarios tuviesen tratos de favor en adjudicaciones públicas.

"Mi respuesta es la misma para Bárcenas", ha dicho al respecto a la misma pregunta pero en este caso relativa al entonces gerente del partido. Asimismo, ha indicado que "ningún ministro" le hizo referencia alguna a estas supuestas llamadas de Lapuerta.

Por otro lado, ha descartado que la formación política se lucrara con las facturas de viajes de los eurodiputados: "En los viajes la responsabilidad era de los eurodiputados", ha dicho. Es más, ha asegurado que Bárcenas como gerente no tenía ninguna capacidad para autorizar los pagos de estas facturas.

"SIN INTERÉS" POR LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS'

El letrado que representa a la acusación popular ejercida por el PSOE Valenciano le ha recordado que su nombre aparece en numerosas ocasiones por una contabilidad de Barcenas -los conocidos como 'papeles de Bárcenas'--, una circunstancia sobre la que Mayor Oreja ha señalado no tener, "ni idea".

Ha añadido que nunca ha tenido "especial interés" por revisar estos papeles y que los 3.000 euros que aparecen en estos documentos vinculados a 'Jaime' no fueron aportados por él para la organización. "No fue por mí seguro. No lo sé, no me consta, lo desconozco", ha añadido, para concluir que su relación con el extesorero siempre ha estado dentro de la normalidad.

Mayor Oreja se ha desvinculado de la Fundación de Estudios Europeos asegurando que cuando él llegó al Parlamento Europeo en 2004 dicha fundación ya no existía y que no tiene "absolutamente ni idea" sobre si Bárcenas tenía algo que ver con esta institución. Al término de su declaración el exministro ha sido preguntado por los periodistas si se encontraba tranquilo, a lo que éste ha respondido "ni se lo imagina".

EX CONSEJERO SOBRE OLLEROS

También ha testificado este martes en el juicio el exconsejero de Fomento de Castilla y León José Manuel Fernández de Santiago a propuesta de Bárcenas por la supuesta participación irregular en las adjudicaciones en Castilla y León a Variante de Olleros de Alba y Variante de Mena. El exconsejero ha subrayado que existe una auto firme de sobreseimiento en el que se verifica la "legalidad plena" de dicha licitación de estas obras públicas.

Sin embargo, la representante del Ministerio Público ha recordado que en el auto se detalla que el archivo se produce por prescripción del delito de cohecho, a lo que el testigo ha respondido rápidamente que el sobreseimiento se debe a que no hay "hechos probados". El presidente del tribunal Ángel Hurtado ha interrumpido esta parte del interrogatorio para evitar "entrar en ese debate".