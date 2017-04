Mel: "Tenemos que mejorar muchas cosas palpables y obvias"

Etiquetas

El entrenador del RC Deportivo, Pepe Mel, ha asegurado que su equipo tiene "muchas cosas que mejorar que son palpables y obvias" tras caer derrotado ante la Real Sociedad en Anoeta (1-0), y ha reconocido la falta de precisión a la hora de salir desde atrás con el balón, cuando quedan cinco jornadas para finalizar LaLiga Santander.

"Del partido de hoy tenemos muchas cosas que mejorar, sobre todo en salida de balón, en ese juego de asociación que nos está costando. Está claro que ahora mismo, a falta de un mes escaso para que acabe LaLiga, tenemos que intentar llegar frescos a los partidos e ir con todo, pero para un futuro tenemos que intentar mejorar muchas cosas que son palpables y obvias", admitió delante de los micrófonos de LaLiga.

Además, el técnico madrileño se mostró insatisfecho y cree que deben obsesionarse por mejorar. "Hemos estado en el partido los 90 minutos porque lo hemos podido manejar en cierto modo en defensa pero nos ha costado mucho hacia arriba, sobre todo en la primera mitad, en la que perdíamos demasiados balones. Cada pase que das erróneo en salida de balón es una oportunidad que das al rival y en la primera parte hemos tenido muy poca salida porque perdíamos muy rápido", explicó.

Cuestionado sobre la situación que vive el club gallego, con ocho puntos de margen sobre el descenso, Mel "no descansa". "Esta es la Primera División española, nada es sencillo. Está claro que cuando uno está en esta situación, hasta que no consigue el objetivo, no descansa. Hay que seguir trabajando, no hay más. Pero lo importante para mí es intentar manejar, remediar nuestros errores y no preocuparte de los demás, porque no lo puedes manejar. Tienes que intentar manejar lo tuyo, que es lo importante. Uno no puede irse satisfecho y menos si pierde", dijo.

"Ahora tenemos que pensar en el siguiente partido. En esos partidos nunca se sabe, porque recuerdo que cuando jugamos contra el Betis entre semana, el siguiente partido frente al Barça era muy difícil y ganamos. Lo que importa es nuestra actitud y cómo enfoquemos las cosas", advirtió antes de recibir al Real Madrid el próximo miércoles en Riazor (21.30 horas).