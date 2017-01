Méndez de Vigo dice que no le "consta" que se esté negociando con el PNV el acercamiento de presos

Etiquetas

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este viernes que no le "consta" en que se esté negociando con el PNV un acercamiento de presos de ETA dentro de las conversaciones que se están manteniendo sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017.

Así se ha pronunciado al ser preguntado si el Ejecutivo ha hablado o tiene intención de hablar con los nacionalistas vascos sobre la política de dispersión de presos y cómo valora la advertencia que ya ha realizado Ciudadanos (C's) asegurando que no apoyarían las cuentas públicas se produjera esa negociación.

"No me consta que haya ninguna negociación sobre dispersión vinculada a los Presupuestos y, por tanto, la segunda pregunta carece de sentido porque no me consta la primera", ha manifestado el ministro en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que se ha celebrado en el Palacio de la Moncloa.

Este jueves, el portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Rafael Hernnado, dijo que ni su partido ni el Gobierno van a negociar con el PNV el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco más allá de la conocida 'vía Nanclares', que requiere algunos requisitos, como el arrepentimiento, el del reconocimiento de los hechos y el de la petición de perdón a las víctimas.

En esta legislatura, en la que el PP ha perdido la mayoría absoluta de la que gozaba estos años pasados, además de Ciudadanos, el apoyo de los nacionalistas vascos es fundamental para poder sacar adelante algunas iniciativas legislativas, entre ellas el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.