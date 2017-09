Mendia asegura que, con el PSE-EE, el Gobierno Vasco "nunca va a ir por la vía de la ilegalidad"

Etiquetas

Espera que "no se celebre" el referéndum, porque "no nos va a llevar a ninguna parte", y que "el 2 de octubre comience el diálogo político"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha asegurado este viernes que, mientras su partido forme parte del Gobierno vasco, el Ejecutivo autónomo "nunca va a ir por la vía de la ilegalidad", y ha trasladado "un mensajes de tranquilidad" a la sociedad vasca, porque "en Euskadi no vamos a estar como están en Cataluña".

En una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, Mendia ha recordado que PNV y PSE-EE tienen un acuerdo de gobierno firmado "que se está cumpliendo" y en el que "se recogen claramente nuestras obligaciones respecto al autogobierno para renovar nuestro Estatuto" y refrendarlo, "primero entre los ciudadanos y después en las Cortes españolas".

Así, la dirigente socialista ha afirmado que, aunque el PNV y el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, hayan mostrado públicamente su apoyo al proceso soberanista iniciado en Cataluña, está "muy tranquila", porque "el PNV es un partido distinto y Andoni Ortuzar es su presidente y puede defender lo que él quiera".

"Yo estoy muy tranquila, porque, mientras nosotros estemos, el Gobierno Vasco nunca va a ir por la vía de la ilegalidad. Eso está muy claro en nuestro acuerdo, y por eso creo que hay que trasladar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos vascos y dedirles que en Euskadi no vamos a estar como están en Cataluña", ha insistido.

En este sentido, ha recordado que en Euskadi han acordado debatir en la ponencia parlamentaria sobre autogobierno y llegar a "un acuerdo entre diferentes para renovar nuestro autogobierno". También ha manifestado que le gustaría que "todos estuvieran en ese acuerdo, también los que no estaban en el 79".

Además, ha considerado que en Euskadi se vive "un momento muy especial", ya que, según ha dicho, "tenemos paz y no hay violencia, vivimos en libertad, y tenemos una oportunidad histórica". "Todos deberíamos hacer un esfuerzo político para buscar ese acuerdo y renovar nuestro pacto para otros 40 años, y afianzar la recuperación económica y los derechos sociales que hemos conquistado en las últimas décadas", ha destacado.

CATALUÑA

Por otro lado, Idoia Mendia ha afirmado que espera que el referéndum del 1 de octubre en Cataluña "no se celebre" porque, en su opinión, "no nos va a llevar a ninguna parte", y ha solicitado que "el 2 de octubre comience el diálogo político".

En este sentido, la dirigente socialista ha indicado que, el 2 de octubre, "los catalanes van a seguir teniendo problemas, van a necesitar buenos servicios públicos, que no haya recortes en los servicios públicos, y que la economía se recupere de cara al futuro".

"Llevan demasiado tiempo enzarzados en los mismos debates, y no se dan cuenta de que en el mundo están pasando muchas cosas y de que van a perder el tren. Debemos centrarnos en las soluciones, y el diálogo político es fundamental", ha asegurado.

Mandia ha manifestado que "ambas partes han hecho mal muchas cosas", pero ha apostado por "mirar al futuro y no realizar una lista de agravios, porque con eso no vas a ninguna parte". De esta manera, ha reiterado la necesidad de buscar soluciones y poner "todo el esfuerzo" para comenzar el 2 de octubre el diálogo político.

Asimismo, la secretaria general del PSE-EE ha considerado que el debate en Cataluña "no debe ser jurídico, sino político", aunque ha asegurado que "los independentistas catalanes no van a ninguna parte por este camino" y que, "la respuesta a los que van por la vía de la ilegalidad es llevarlos a la legalidad, y para eso solo queda utilizar la justicia, no tienes otro instrumento".

Por último, ha calificado de "irresponsabilidad" que el movimiento soberanista catalán "haya puesto a todo un país en manos de la CUP", ya que, en su opinión, "la CUP no cumple la ley, proclama no cumplirla y está orgullosa de ese argumento, y creo que no es un grupo en el que se pueda confiar".