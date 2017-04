Mendia afirma que la decisión sobre el Presupuesto "es estrictamente del PNV" y ella es "militante y dirigente del PSE"

Etiquetas

Dice que le "interesa" resolver "desacuerdos" como el del Cupo y cree que "a estas alturas es difícil explicar ese desencuentro histórico"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha asegurado que la decisión sobre un posible apoyo a los Presupuestos Generales elaborados por el PP "es estrictamente del PNV" y, tras recordar que ella es "militante y dirigente del PSE", ha apuntado que serán los jeltzales quienes "hagan lo que consideren". Según ha señalado, lo que le "interesa" es resolver "desacuerdos" como el del la liquidación del Cupo, y ha afirmado que, "a estas alturas" y con las cuentas "saneadas" de Euskadi, "es difícil explicar ese desencuentro histórico".

En una entrevista a El Diario Vasco, recogida por Europa Press, Mendia ha calificado de "insoportable" la 'nueva oleada' de casos de corrupción relacionados con el PP, "porque la mierda llega a niveles indescriptibles e increíbles". "Allá donde miras estalla un nuevo escándalo que se agrava con la utilización que el PP parece que hace de algunas instituciones como la Fiscalía o de ministerios como Justicia o Interior. Y luego esa simbiosis entre las cuentas públicas y las del PP, como si fuese una misma contabilidad...", ha explicado.

Preguntada por si cree un error que, en este escenario, el PNV apoye los Presupuestos de Gobierno central, ha recordado que el PSE "en ningún caso los va a apoyar". "Yo soy militante del Partido Socialista y dirigente del PSE", ha recordado.

Según ha manifestado, lo que le interesa es "que ambos gobiernos traten de desatascar las materias que arrastran desacuerdos históricos, algunos desde 2007, como es la liquidación del Cupo y la negociación de una nueva ley quinquenal" que, a su juicio, es "en lo que se está trabajando desde el Gobierno Vasco". "Lo que decida el PNV, lo que le parezca suficiente como para apoyar los Presupuestos del PP en Madrid, será una decisión estrictamente del PNV", ha afirmado.

Mendia ha insistido en que, pese a que su partido gobierna en Euskadi en coalición con la formación jeltzale, no es "militante del PNV". "Que hagan lo que consideren. Si les parece suficiente lo que estén hablando con el PP, serán ellos los que tendrán que explicarlo", ha añadido.

En su opinión, el PNV también tendrá que decidir si debe cerrar un acuerdo pese a no avanzar respecto al Cupo. No obstante, ha considerado "difícil" de explicar "un desencuentro histórico" de ese tipo "a estas alturas, con el problema de financiación que existe en el conjunto de las comunidades autónomas, que Euskadi, que tiene las cuentas saneadas, que hacemos lo deberes y los hacemos bien".

POLÍTICA PENITENCIARIA

La secretaria general del PSE cree que la política penitenciaria no debería incluirse en la negociación presupuestaria y se ha mostrado segura de que "no está". "ETA dejó de matar a cambio de nada, ha entregado las armas cinco años después a cambio de nada y el final tendrá que ser también así. La responsabilidad última sobre los presos la tienen ellos", ha señalado.

Mendia ha insistido en que la izquierda abertzale, "que ha estado alimentando un discurso que ha hecho que muchos jóvenes engrosen las filas de la kale borroka o de ETA para arruinar sus vidas, la del País Vasco y la de tantas personas que hemos perdido por el camino", lo que debe hacer es "reconocer el daño causado".

Según ha recordado, "han sido ellos quienes han impedido que los presos tengan una vida normalizada en la cárcel" porque "hoy cualquier preso, con la ley vigente, puede avanzar en grado, empezar a salir de la cárcel, hacer formación, buscar un trabajo y acercarse a las cárceles vascas".

"Es bueno que el preso esté en contacto permanente con sus familiares y con la sociedad a la que va a volver. Pero deben reconocer el daño causado, para que haya una convivencia en Euskadi sobre bases éticas sólidas. ¡Qué menos que reconocer que se han equivocado, que tantos años de violencia no sirvieron para nada!", ha defendido.

Además, ha apuntado que los socialistas "siempre han sido proactivos" en temas como el acercamiento y la reinserción de los presos, como lo "demostraron" cuando presidieron el Gobierno vasco. "Trabajamos para que ETA se disuelva, por eso hemos trabajado dentro del propio gobierno para que ETA entregue las armas y trabajaremos también para que se haga una política penitenciaria como hemos defendido siempre, que sirva para que los presos se reinserten en la sociedad", ha manifestado.

No obstante, ha advertido de que "las urgencias de la izquierda abertzale no deben ser las urgencias del resto de partidos ni de la sociedad vasca". "Ellos han generado ese problema, esos cientos de presos, por lo tanto son, sobre todo, su responsabilidad y no nos la pueden arrojar a los demás", ha señalado.

En este sentido, ha advertido también de que ocurre "lo mismo" con la ponencia de Memoria y Convivencia, "que no es para los presos ni tiene que ser esa la prioridad" por lo que "los reclusos de ETA son una parte más que estará encima de la mesa."

DESARME

La líder de los socialistas vascos se ha referido al desarme de ETA, que considera "positivo", porque su deseo es "que ETA se diluya y desaparezca". "Por eso desde el PSE intentamos hacer todo aquello que facilitara que nos acerquemos más a ese escenario de fin de ETA", ha asegurado.

No obstante, cree que, con aquel acto de Baiona, la izquierda abertzale "intenta tapar sus contradicciones y tratar de contar una historia que sea más amable para su gente y sirva, de alguna manera, para tratar de justificar 50 años de errores".

"El acto de Baiona no lo vi en ningún momento adecuado, porque me parece que lo que se ha vivido por el terrorismo ha sido el mayor fracaso de la historia y ha hecho muchísimo daño a mucha gente que se ha tenido que ir de Euskadi y ha tenido que vivir amenazada. Es lo que tiene que reflexionar la izquierda abertzale y que aún no ha hecho", ha afirmado.

Mendia, que elude pronunciarse sobre la foto previa al desarme junto líderes sindicales y de partidos políticos, entre ellos Arnaldo Otegi, asegura que lo que importa es "que la izquierda abertzale se ha ido moviendo adonde les reclamábamos los demócratas, que es a defender ideas con la palabra, no con las armas." "Son la izquierda abertzale y Otegi los que se han acercado a nuestras posiciones", ha defendido.

Además, ha confiado en que "algunas" de las armas recogidas por Francia sirvan para acercarse "más a la verdad de lo ocurrido". "Quizás no ayuden tanto a encontrar a quienes son los responsables concretos porque seguramente las armas estarán limpias de huellas, pero con respecto a los atentados, seguramente sí", ha dicho.

Mendia cree que ETA "terminará disolviéndose y diluyéndose", al igual que se ha visto "el final de ETA" y "la entrega de armas". "No sé cómo será, no puedo aventurarlo, pero estoy convencida de que veremos el final porque nadie hoy es capaz de justificar la permanencia de la existencia de ETA. Espero que no tengamos que esperar otros cinco años", ha deseado.