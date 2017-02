Mendia dice que ni Sánchez ni nadie puede "erigirse en la voz de la militancia" porque el PSOE no es de "cesarismos"

Etiquetas

Reconoce la "valentía" de Sánchez y López al presentarse como candidatos y "recursos propios" para realizar sus actos

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha asegurado que ni el exlíder del PSOE, Pedro Sánchez, ni nadie dentro del partido puede "erigirse en la voz de la militancia" porque en la formación socialista han sido siempre más "de órganos colegiados que de 'cesarismos'".

En una entrevista concedida a ETB, recogido por Europa Press, Mendia ha afirmado el PSE-EE "no ha cambiado de posición política" y ha añadido que los socialistas nunca han sido "de personas, sino de proyectos". "Yo sigo defendiendo los mismos postulados que defendía cuando Pedro Sánchez ha sido secretario general", ha señalado.

No obstante, ha dicho que, "quienes hayan formado parte, voluntaria o involuntariamente, de la división" que ha sufrido el PSOE, con "momentos de máximo enfrentamiento, no pueden sacar" a los socialistas "de esa situación mirando al futuro".

Además, ha recordado que Sánchez, antes de presentar la candidatura a la Secretaría General, manifestó que "se sumaría al proyecto que pensásemos que era mejor para el PSOE". "Realmente él nunca había dicho abiertamente que se quería presentar e incluso en algunas ocasiones llegó a decir que quizá él podía no ser el más adecuado", ha recordado.

La líder del PSE-EE ha dicho que es "legítimo" que, "finalmente, él haya decidido dar el paso". "En ensanchar un espacio de concordia, de poco ruido que permita el debate político sereno y que, sobre todo, una al partido después del congreso me parece lo más importante", ha indicado.

Idoia Mendia se ha referido a la petición del diputado socialista Odón Elorza de que los órganos de dirección del PSE que mantengan "una neutralidad" ante los candidatos, y ha asegurado que orgánicamente no se va a apoyar a ningún candidato "expresamente", sino que se respaldará "a todos por igual".

Asimismo, ha considerado que "sorprendería que Pedro fuera definido" como es de "las bases contra las élites, cuando precisamente su candidatura surgió como surgió en su momento y llegó a ser secretario general del PSOE".

En su opinión, "nunca nadie puede erigirse en la voz de la militancia" en el Partido Socialista "o no debiera". "A mí no me parece que eso nos haga ningún favor porque siempre hemos sido más de órganos colegiados que de 'cesarismos' y creo que, en estos tiempos tan difíciles, lo que enriquece es que te acompañe un equipo potente que te ayude a tomar las decisiones adecuadas", ha indicado.

A su entender, en el partido lo que se necesita es debatir en su seno y aclarar cuál es su discurso y su espacio, algo que cree que está haciendo Patxi López, que no habla de si se es "de las bases o no".

ACTO DE ALCALDES

Idoia Mendia también ha aludido al acto de alcaldes socialistas de España que se celebrará este sábado en Madrid, organizado por el presidente de la FEMP, Abel Caballero, en el que estará Susana Díaz, y ha reconocido "la valentía" de Pedro Sánchez y Patxi López por dar el paso de presentar su candidatura a las primarias y utilizar "recursos propios" para realizar sus actos.

"Luego, cuando entremos en la parte en la que están ya convocadas las primarias y tenemos los plazos electorales para ello, ahí sí es el partido el que tiene que prestar todo el apoyo a todos los candidatos", ha afirmado.

Tras señalar que estuvo en el primer acto que López realizó en Portugalete (Bizkaia) después de presentarse como candidato porque sentía "anfitriona" del exlehendakari en Euskadi, ha apuntado que se ha puesto a disposición de Sánchez para presentarle en Euskadi, si él así lo desea. Asimismo, ha apuntado que, si la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, da el paso, actuará igual.