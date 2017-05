Mercedes Fernández insta al PSOE a que dejen de bloquear el Plan de Vías con "palabrería inútil"

Etiquetas

La presidenta del PP en Asturias, Mercedes Fernández, ha conminado este jueves al PSOE a dejar de bloquear el Plan de Vías de Gijón con "palabrería inútil" y permitan a los técnicos avanzar en la solución constructiva que permitirá la centralidad de la estación intermodal del Plan de Vías en las inmediaciones del Museo del Ferrocarril.

Fernández, que ha hablado así en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a la Fundación Revillagigedo de Gijón, ha reclamado a la consejera de Infraestructuras del Principado, Belén Fernández, más colaboración para con un proyecto vital para la ciudad, a lo que le ha instado a asumir el sentir mayoritario de lo acordado en el Consejo de Administración de Gijón al Norte.

Para la líder 'popular', no puede estar en la ciudad sin estación de autobuses y sin garantizar la centralidad de la futura estación intermodal. Ha recalcado, en este sentido, en que el PSOE tuvo oportunidad cuando gobernaba en las tres administraciones -estatal, regional y local-- y no hizo nada, según ella. Ahora, a su juicio, lo deseable es que el Ministerio de Fomento actúe con rapidez y que no se obstaculice la decisión impulsada por el Ayuntamiento, reflejada en el acuerdo de coalición electoral de PP y Foro.