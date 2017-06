Micó (Compromís): "Mónica Oltra es la líder pública de Compromís pero eso no quiere decir que lidere esta coalición"

Etiquetas

La dirigente del Bloc y recién nombrada coportavoz de Compromís Àgueda Micó ha explicado este martes que con esta designación se ha dado "un paso natural" y se ha puesto "negro sobre blanco la realidad" que ella ya venía ejerciendo, ante la responsabilidad de Enric Morera como presidente de las Corts.

Además, ha recordado que "Mónica Oltra es la líder pública de Compromís", algo que "tiene todo el sentido", pero "eso no quiere decir que lidere esta coalición", en la que el liderazgo es compartido y este no está determinado por el hecho de tener mayor notoriedad.

"Líderes mediáticos hay muchos, tenemos a los políticos mejor valorados del país y yo no he venido aquí a ser más mediática que Mónica Oltra", ha resaltado Micó, que ejerce esta función junto a la vicepresidenta (Iniciativa), el alcalde de València, Joan Ribó (adheridos) y el secretario autonómico de Medio Ambiente Julià Àlvaro (Els Verds), una portavocía coral en la que ella es la única que no tiene un cargo institucional.

Al respecto, ha negado que eso sea un hándicap porque con su nombramiento se persigue precisamente "empoderar Compromís con una vertiente más de organización" y ser nexo de unión dentro de la propia coalición porque si se quiere conseguir el objetivo de ser "la organización hegemónica de la izquierda" en la Comunitat necesitan "una estructura política fuerte" y eso "desgraciadamente no puede hacerlo ni nuestra vicepresidente, ni nuestro alcalde, ni nuestro secretario autonómico".

También ha señalado que su papel no es ser el contrapeso de nadie, sino que es "liderar esta coalición" y ha indicado que el Bloc "está muy presente en la vertiente pública de Compromís" por los cargos que ocupa y no necesita empoderarse porque dentro de la coalición "tiene un papel fundamental".

Àgueda Micó ha señalado, preguntada sobre la bicefalia en el Bloc --ella es la coordinadora general y Rafael Carbonell portavoz-- que después de un año de liderazgo compartido había que concretar esa bicefalia para que cada uno pueda jugar su papel y ha señalado que esta decisión no ha supuesto "ninguna crisis" ni ha sido nada "traumático" porque Carbonell está trabajando en la estructura municipal y ella en la gestión de la acción de gobierno.

Asimismo, respecto al futuro de la coalición, ha ironizado al asegurar que aún están descubriendo qué quieren "ser de mayores" y se está buscando la fórmula que contente a todas las sensibilidades para ir más allá de una coalición electoral, porque a día de hoy no son un partido pero son más que una coalición y hay también que "mejorar la situación de gente que no se siente tan cómoda con la estructura actual.

No obstante, se ha mostrado convencida de que la gente "no quiere un trabajo vertical" y pese a las carencias, intentarán buscar "soluciones" aunque no sean definitivas.