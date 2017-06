Moción (y 29)- Iglesias acusa al PP de no ser "honrados" y Hernando dice que no puede dar lecciones tras poner "el cazo"

Etiquetas

Ambos dirigentes han mantenido un intenso duelo parlamentario, que ha terminado con una bronca final

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este miércoles en el Congreso, durante el debate de la moción de censura, que en el PP no son "honrados, decentes y honestos" sino que están "parasitando el país". Ante estas afirmaciones, el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, le ha espetado que él "ha puesto el cazo" para poner a su país al "servicio de dictaduras" y que, por lo tanto, "lecciones de ética y de honradez" no puede dar "ninguna".

Iglesias y Hernando han mantenido un intenso duelo parlamentario que ha provocado revuelo en la Cámara Baja cuando el portavoz del Grupo Popular ha aludido a la "relación" entre Pablo Iglesias e Irene Montero. "Hay quien dice que estuvo mejor la señora Montero que usted. No diré eso porque no sé qué voy a provocar en esa relación", ha espetado al líder de Podemos. Ante las protestas del partido morado, el portavoz 'popular' ha pedido después "excusas" por si habían ofendido sus palabras.

Sin embargo, no ha sido éste el único momento de tensión durante el 'rifirrafe' parlamentario. Después de que Hernando dijera que Iglesias "nunca" será presidente del Gobierno, el secretario general de Podemos le ha contestado: "Me gustaría decirle que usted nunca irá a la cárcel, pero a la vista de los precedentes de su partido, no se lo puedo prometer", ha enfatizado.

En su réplica, el portavoz del Grupo Popular ha espetado al líder de Podemos que, para que le metieran a él en la cárcel, Iglesias debería "llegar a presidente", hacer de la justicia lo que quiera y "rescatar las checas".

RAJOY, "EL PRESIDENTE DE LA CORRUPCIÓN"

Tras insistir en que Rajoy pasará a la historia como "el presidente de la corrupción", Iglesias ha intentado desde la tribuna provocar un nuevo debate con el presidente del Gobierno, quien, a su juicio, anunció primero que "no iba a replicarle" pero luego "cambió rápidamente de estrategia" e incluso contestó a Montero con un discurso que había preparado para él.

En cualquier caso, le ha agradecido que tomara la palabra y diera la "cara" subiendo a la tribuna por la moción de censura. "Usted acalló las críticas y eso habla muy bien de usted", ha manifestado, si bien ha recalcado que Rajoy contó con "una ayudita por parte del árbitro", en alusión a Ana Pastor.

A renglón seguido, ha recriminado a Hernando que presente al PP como un partido "honrado, decente y honesto". "No hacía falta sobreactuar, podría haber buscado otras virtudes", ha proclamado, para repasar casos de exdiputados y cargos del PP investigados. También ha cuestionado los comportamientos del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y ha acusado a María Dolores de Cospedal de "mentir" sobre el sueldo del extesorero Luis Bárcenas. "Señora ministra, usted mintió y los mentirosos deberían dimitir", ha aseverado.

Tras asegurar que el PP está "parasitando" el país, ha afirmado que en el PP no son "honrados , decentes y honestos" y, por lo tanto, sería una "cuestión de salud democrática que se fueran de una vez". "Señor Hernando, ustedes virtudes tendrán, pero la honradez, la decencia y la honestidad, me temo que no mucho", ha subrayado.

Iglesias ha asegurado que la moción de censura ha demostrado que tienen "una alternativa" al PP que pasa por "no robar" y "no utilizar las instituciones para fines de partido". "No somos corruptos como ustedes y sabemos gobernar mejor que ustedes", ha exclamado.

HERNANDO: DONACIONES "SOSPECHOSAS" EN PODEMOS

En su turno, el dirigente del PP ha repasado alrededor de una decena de casos de presunta corrupción e irregularidades que afectan al partido morado para recalcar a Iglesias que no puede dar lecciones. Además, ha denunciado una vez más la actuación de Iglesias asesorando a países como Venezuela o Irán.

"Le tienen a usted, que ha puesto el cazo para poner en almoneda a su país y ponerlo al servicio de dictaduras como la del señor Maduro o la del gobierno iraní. Por tanto, lecciones de ética y de honradez, usted nada, ninguna", ha afirmado rotundo.

A renglón seguido, ha señalado que en las cuentas declaradas por Podemos en 2014 "figuran donaciones sospechosas" y han sido realizadas por "personas que dicen ganar menos de 12.000 euros al año". "Eso es la multiplicación de los panes y los peces, esto se llama pitufeo", ha exclamado.

Es más, ha aludido a las informaciones que apuntan a que el Gobierno de Nicolás Maduro pagó 272.000 euros a Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas y ha señalado que al PP le gustaría que partidos como Ciudadanos le ayudaran a investigar esas cuentas del partido morado.

UN "REVOLCÓN" CON LA MOCIÓN

El portavoz del Grupo Popular ha afirmado que el "populismo" sigue cosechando "derrota tras derrota en Europa" y hoy en España también el Parlamento le va a dar "un gran revolcón" con el rechazo a la moción de censura.

Hernando ha recordado que en Cataluña, los independentistas decían que España les robaba, y Podemos dice que el PP roba, "Es mentira lo uno y es mentira lo otro, por mucho que usted se empeñe", ha dicho a Iglesias para añadir: "La gente del PP es gente honrada, ya está bien".