Monago cree que Vara y Sánchez deben "arreglar" su "desavenencia" porque su "rivalidad" no es "bueno" para Extremadura

Etiquetas

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha considerado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el secretario general del PSOE elegido, Pedro Sánchez, "tendrán que arreglar" su "desavenencia" después de la "relación de rivalidad" que, según ha indicado, éstos han mantenido durante el proceso de primarias socialistas, toda vez que lo vivido --dice-- "no es bueno" para Extremadura.

Así, tras apuntar que el resultado de las primarias del PSOE "le afecta" a Vara, que "además es presidente de Extremadura", ha añadido que "desde luego no es lo mismo tener un secretario general en una comunidad autónoma que tiene una estrecha relación con el secretario general nacional a quien ha mantenido una relación de rivalidad" porque "eso no es bueno" para la comunidad autónoma.

"Pero bueno, ellos lo tendrán que arreglar esa desavenencia, eso que se han dicho públicamente en los medios de comunicación, plató de televisión en plató de televisión, es algo que tienen que resolver... A mí me gustaría que se resolviera, no por ellos, no por el PSOE, que ese es el problema del PSOE, por los extremeños", ha declarado Monago a preguntas de los medios durante una visita realizada este lunes a Extremadura por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Al respecto, el presidente del PP regional ha incidido en que "desde luego" ha considerado en referencia a Vara y a Pedro Sánchez que "no ha habido nunca un secretario general que haya mantenido una relación de tanta tensión con quien va a ser el secretario general del partido a nivel nacional".

SIN PODEMIZARSE MÁS

De igual modo, Monago ha indicado que tras los resultados de las primarias socialistas a nivel nacional también espera que Fernández Vara "no se podemice más"; al tiempo que ha abogado por que en el seno del PSOE se aplique "sentido común".

"El señor Sánchez postula una extrema izquierda en algunos de los planteamientos. Es permisivo con algunas realidades como es la aspiración que tiene una parte del territorio, de Cataluña, a ser independiente. Ya sabes ustedes aquello de la nación de naciones... y espero que se ponga sentido común...", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que esta cuestión "le corresponde (aplicarla) al PSOE".

En todo caso, ha vuelto a incidir en que a él como extremeño le "tendría que preocupar que el presidente de la Junta está enfrentado con quien es el secretario general de su partido", ya que "eso no puede ser bueno". Hay quien le llama a eso diálogo, hablar a calzón sacado, lo que quieran, pero desde luego yo creo que eso no es bueno", ha concluido.

FEVAL

Por otra parte, preguntado también sobre el inicio del juicio por el 'caso Feval', José Antonio Monago ha afirmado que espera de dicho proceso judicial "justicia" y que "se esclarezcan los hechos", que "a juicio de cualquier persona que pueda observar lo que ha acontecido hasta ahora son de una extrema gravedad, sobre todo por la petición del Ministerio Público de más de 20 años de prisión".

En todo caso, tras apuntar que se está "hablando realmente del mayor escándalo de corrupción de confirmarse luego en sentencia que ha habido" en la comunidad extremeña, ha mostrado "respeto absoluto" por la labor de la Administración de Justicia.

Finalmente, ha señalado que espera que con el juicio iniciado este lunes "se esclarezca y se ponga luz a una etapa muy oscura en la gestión de Feval".