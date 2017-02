Monago señala el Congreso del PP como una "oportunidad" para "mirar al futuro"

Etiquetas

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha defendido que el Congreso Nacional del Partido Popular que se celebrará el próximo fin de semana en Madrid es una "oportunidad muy importante" para "mirar al futuro", y ha adelantado que la delegación extremeña "no va con posiciones en conjunto sobre las distintas materias" sino con "libertad" para presentar enmiendas.

"El Congreso, desde luego, creo que es una oportunidad muy importante para mirar al futuro, este es un proceso como cualquier ser vivo, tiene que haber un proceso paulatino de adaptación también a los cambios sociales que se van produciendo en la sociedad española y tenemos que dar respuesta a esos cambios", ha sostenido Monago preguntado por los periodistas por el citado cónclave de los 'populares'.

En su opinión, un partido político "no mantiene inalterados sus principios porque sino no tiene viveza y se aleja de la calle" pero ello "no quiere decir que renuncie uno a los principales valores que tiene" y que "siempre los tiene que mantener".

"Eso no quiere decir que uno sea hoy socialdemócrata, mañana liberal, ¡viva la Pepa!, no, esos cambios no se pueden hacer, creo que no se pueden hacer, no se puede ser socialdemócrata y luego ya no ser socialdemócrata", ha expuesto a continuación en alusión, sin citarlo, al Congreso de Ciudadanos y a las declaraciones realizadas en este mismo sentido por su líder, Albert Rivera.

RETOS SOCIALES

Cabe destacar que Monago será uno de los ponentes, junto con otros presidentes regionales del partido, de la ponencia social que se debatirá en el Congreso del PP de este fin de semana, en relación a lo cual ha apuntado que hay determinados retos sociales que son "nuevas realidades en la sociedad española" y que hay que darles "respuesta". "Y esa es una buena ocasión", ha indicado.

Acerca del Congreso también ha valorado positivamente que los militantes que tienen la condición de compromisarios tengan "la libertad de presentar las enmiendas que estimen oportunas" y ha precisado que desde el PP extremeño han dado "libertad" a sus militantes.

"No hemos dado consignas a ese respecto, no va la delegación extremeña con posiciones en conjunto sobre las distintas materias que se van a abordar, tienen libertad cualquiera de los compromisarios extremeños de presentar las enmiendas que estimen oportunas como no puede ser de otra manera", ha añadido Monago.

Finalmente, se ha mostrado "convencido" de que del Congreso "va a salir un Partido Popular que puede encarar el siglo XXI con mejores perspectivas todavía de las que tiene en la actualidad", a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa que ha ofrecido en Badajoz tras el Comité de Dirección del PP extremeño.