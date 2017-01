Monedero: "Si uno hace caso a los documentos de Errejón, Pablo Iglesias no podría presentarse a las próximas elecciones"

Etiquetas

Dice que "más temprano que tarde" Errejón asumirá que tiene un proyecto diferente y que debe "atreverse" a presentarse a secretario general

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero asegura que, "si uno hace caso a los documentos" del secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, a la Asamblea Estatal Ciudadana de Vistalegre II, el secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, "no podría presentarse a las próximas elecciones".

Monedero ha realizado estas manifestaciones a los medios de comunicación en Valencia, donde ha participado en un acto convocado por 'Podemos para todas', en el que también han asistido algunos representantes del partido en la Comunitat Valenciana, como la diputada autonómica Sandra Mínguez, la parlamentaria en el Congreso Rita Bosaho y la senadora Pilar Lima, entre otros.

El fundador de Podemos ha manifestado que el documento que presentan a Vistalegre Errejón y Tania Sánchez "busca un debilitamiento del secretario general y un reforzamiento de la secretaría política". "Eso es evidente", ha aseverado.

"Si uno hace caso a los documentos de Errejón, --ha continuado-- Pablo Iglesias no se podría presentar a las siguientes elecciones. Si uno mira que Iglesias no podría consultar a las bases las decisiones sino que tendrían que ser los órganos burocráticos los que tomasen la decisión, eso es una manera de tener un secretario general enjaulado y al mismo tiempo se busca un reforzamiento de la secretaría política; conclusión: el documento de Errejón y Tania Sánchez quiere un Pablo Iglesias debilitado y un secretario político reforzado".

En la misma línea, Monedero ha reprochado que Errejón diga cosas como que es "muy amigo de Pablo Iglesias" o que son "uña y carne" para después "poner en sus documentos que no se puede presentar en la siguientes elecciones o no quieres que el secretario general pueda discutir con las bases y preguntarles cuáles son las decisiones que tiene que tomar el partido, sino que las quieres tomar tú en un órgano burocrático".

"Creo que si Podemos se diferencia de cualquier otra formación política es porque tiene que hablar con claridad, y por eso yo le hago la petición a Íñigo de que hable con claridad, y si tiene un proyecto político diferente, si cree que tenemos que ganar solvencia política acercándonos a los comportamientos del PSOE, si cree que es más importante el trabajo institucional que apostar por los trabajos con la ciudadanía protestando en las calles y planteando necesidades en las calles, que presente a los inscritos su proyecto diferente", ha instado.

"Yo creo que eso es lo que estamos esperando todos, y como no dan ese paso, hay una cierta confusión que no permite aclararnos. Estoy convencido de que más temprano que tarde Errejón asumirá que tiene un proyecto diferente y que tiene que atreverse a presentarse a secretario general".

"CLAMOR" POR LA UNIDAD

Preguntado por la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las dos corrientes, Monedero ha recalcado que hay "un clamor" por la unidad. "Pero es verdad --ha matizado-- que cuando Pablo (Iglesias) habla de unidad, Errejón contesta diciendo que si está tocando la corneta o cuando Pablo dice algo tan sensato como que no va a dirigir un proceso donde no ganen sus tesis políticas, Tania Sánchez lo llama chantajista. Y eso no ayuda".

Ha agregado que en los procesos de primarias "siempre hay discusión, pero esta tiene que ser de ideas, no que busque solamente debilitar al adversario". "Creo que la petición de unidad de Pablo es correcta y, quien no trabaje para la unidad, estoy convencido de que los inscritos e inscritas van a demandárselo".

Además, ha incidido en que la propuesta de Errejón, Tania Sánchez y Sergio Pacual plantea "revertir discusiones internas que solventaron las bases votando", como "construir la unidad con Izquierda Unida y otras fuerzas políticas" o "no dar un cheque en blanco al Partido Socialista con un programa de Ciudadanos".

"PODEMOS NACIÓ ATREVIÉNDOSE"

"Podemos nació atreviéndose y yo creo que tiene que volverse a atrever. Hicimos una cosa por ser desobedientes muy importante para el País Valenciano, que fue establecer la idea de plurinacionalidad en todo el estado. Hemos hablado de plurinacionalidad aquí pero también en Madrid, Badajoz, en Sevilla y en cualquier lugar. Nos atrevimos, y fue correcto, y hemos tenido éxito. La plurinacionalidad es un clamor en muchos lugares del estado. Es lo que tenemos que seguir haciendo", ha argumentado.

Para Juan Carlos Monedero, "los que faltan no pueden ser traídos a las filas de Podemos con engaños y falsas seducciones, sino confiando en la gente y no dorando la píldora, porque eso no está en el ADN de Podemos".