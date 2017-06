Montero insiste en la "corrupción" del PP y Rajoy acusa a Podemos de intentar ocultar su "fracaso"

Etiquetas

Podemos dice al PP que la moción servirá para demostrar que hay "una España en marcha" que "va a echarles"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acusado este martes a Unidos Podemos de intentar, con su moción de censura, ocultar el fracaso de su estrategia electoral, pintando una "España negra" porque "si las cosas continúan cambiando para bien sus apoyos menguan".

Frente a una Irene Montero que en su réplica a Rajoy ha insistido en acusar al PP de corrupción y de injerencia en las instituciones, el jefe del Ejecutivo ha optado por preguntarle por las verdaderas razones de una moción de censura que sabían de antemano fracasada, y él mismo ha apuntado una respuesta.

"Quizá lo que pasó fue que, como las cosas empezaban a ir mejor, como el horizonte parecía más despejado y la crisis se estaba superando, quizá pensaron que todo eso les debilitaba, porque las cosas empezaron a dejar de ir mal y pensaron hay que hacer algo y decidieron plantear una moción de censura para formalizar en la Cámaras esa España negra que ustedes quieren ver", le ha dicho Rajoy a Montero.

En su réplica a Rajoy, la portavoz 'morada' había defendido que la moción de censura es contra el PP, "no contra España sino a favor de España" y que son los policías, jueces y fiscales los que están acusando al PP de corrupción, una lacra que, según ha dicho, "es la excepción, pero en el PP es la regla".

Así, les ha reprochado los "chivatazos" a investigados, la amnistía fiscal, las "mordidas a cambio de obras", los conflictos con el Parlamento, el "saqueo" del país y, además, que por todo ello Rajoy no dé la cara sino que pretenda "declarar por plasma".

DE TORQUEMADA A LOS PURITANOS

Rajoy, en cambio, ha preferido hablar de los motivos de la moción. Si en su primera intervención ha pedido a Podemos que no se inspire en Torquemada, en la segunda los ha comparado con los "puritanos" que temían que "alguien en algún lugar fuera feliz": "Eso es lo que les pasa a ustedes y por eso traen la moción de censura".

Rajoy ha recordado a Podemos que ellos mismos han explicado su moción como un instrumento para "marcar el terreno al PSOE", "criminalizar a los que apoyan al Gobierno", advertir a los que puedan tener la tentación de hacerlo, "crear más indignados y deslegitimar un poco más las instituciones", es decir, "para todo menos para lo que tiene que valer una moción de censura".

Montero, en cambio, cree que la moción servirá para "demostrar que (Rajoy) no tiene apoyo mayoritario de la cámara para seguir al frente del Ejecutivo y que más temprano que tarde hay una España en marcha que va a echarlos".

UNA ESTRATEGIA ELECTORAL FRACASADA

Sin embargo, él cree que se trata más bien de "hacer mucho ruido y hacer espectáculo" para ocultar "el fracaso rotundo" de su estrategia electoral, que les hizo quedar terceros en las elecciones de 2015 y perder un millón de votos en las de 2016. "A ustedes cuanto más se les conoce menos se les vota", afortunadamente para España.

Por eso, cree que a Podemos "le da igual" que la economía crezca, que se cree empleo, que ya no haya amenaza de rescate, "que a la gente le empiece a ir mejor" o que "se intente luchar contra la corrupción" y "no haya impunidad". Tampoco le importa, ha proseguido, que España sea "una democracia occidental con un Gobierno que cree en el Estado de derecho", un "país de libertades" con "imperio de la ley".

Sólo les importa, ha proseguido Rajoy, porque la mejora económica "les hace mucho daño", así que "si todo va mejor pueden ocultar la realidad o falsearla". A medida que la cosa mejora, ha lamentado Rajoy, "tienen que exagerar cada vez más, elevar hechos concretos a categoría y generalizar, que es una de las grandes injusticias que puede cometer un ser humano". "Menos mal que nos quedan ustedes", ha ironizado, antes de dejar claro que, como él suele ir "a contracorriente", no va a apuntarse "a esa juerga".

Justo después, la portavoz de Podemos ha subido a la tribuna a leer una larga ristra de nombres 'populares' implicados de una u otra forma en casos de corrupción, para avisar de que "este país no se puede permitir poner el lobo a cuidar de las gallinas".

RAJOY CITA A IGLESIAS: "NO TODO VALE"

Rajoy ha cerrado el rifirrafe citando sólo a una persona, al propio líder del PSOE y candidato a presidente en esta moción, Pablo Iglesias, que también tuvo que defenderse ante las acusaciones de financiación ilegal de su partido con dinero venezolano.

"En política no todo vale, quien acusa de financiación ilegal debe ir a los tribunales, no montar juegos mediáticos en asambleas legislativas que deben esta para otra cosa, va contra el Estado de Derecho que un grupo de partidos se erijan en tribunal", ha citado Rajoy a Iglesias, preguntándose, para rematar, "por qué lo que vale en Venezuela no vale para España", y "por qué lo que vale para el señor Iglesias no vale para el resto de miembros de esta Cámara".