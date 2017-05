Moreno critica que Díaz debata "a más de 500 kilómetros de Andalucía" sobre el PSOE, "ajena" a problemas de la región

Etiquetas

El líder del PP-A, Juanma Moreno, ha criticado que la presidenta de la Junta y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, esté debatiendo este lunes "a más de 500 kilómetros de Andalucía" sobre la política interna del PSOE, con los otros dos candidatos a liderar el partido, "ajena" a los intereses y problemas de la comunidad que preside.

En declaraciones a los medios tras mantener un encuentro con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, Moreno ha mostrado su preocupación por que el 43 por ciento de la población andaluza esté en riesgo de exclusión social y ha destacado que con esta tasa, "más que alarmante", Díaz "no está debatiendo de estos asuntos y hablando de las soluciones, sino que está a más de 500 kilómetros de Andalucía en un debate de política interna de su partido".

"Me preocupa que esa senda cada vez sea más pronunciada, con una presidencia vacante y una presidenta dedicada a los asuntos internos de su partido y muy poco dedicada a los asuntos que nos afectan a los andaluces", ha manifestado Moreno, para quien Díaz se encuentra ante "un viaje de no retorno" gane o pierda las primarias.

A su juicio, "no se puede hacer una traición a los andaluces, cuando dijo que no se presentaría a las primarias, y que toda su dedicación sería a los andaluces, y finalmente opta a esas primarias, que no son cuestión de estas semanas, sino que lleva en las mismas bastante tiempo, más de un año y medio".

El presidente del PP-A, que ha asegurado que Andalucía ha pasado a ser "un segundo plato" para Susana Díaz, ha dicho tener claro que si no gana las primarias "está inhabilitada para seguir en el ejercicio de la Presidencia de la Junta". "Andalucía y los andaluces no somos un premio de consolación", ha defendido.

No obstante, ha subrayado que, tanto si la dirigente socialista gana o pierde las primarias, el PSOE-A debería poner en marcha un relevo al frente de la Presidencia de la Junta.