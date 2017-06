Moreno: Díaz busca reinventarse para inaugurar una "minilegislatura" y "no asumir su responsabilidad" por tiempo perdido

Etiquetas

Exige que cambie el gobierno "de arriba a abajo" porque Andalucía necesita consejeros "con compromiso y que salven la situación que vive"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha acusado este jueves a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de intentar "reinventarse" tras haber salido "achicharrada" de las primarias del PSOE con el objetivo de "inaugurar una minilegislatura de dos años donde pueda pintar una raya y decir que a partir de ahora sí está con los andaluces, gobernando para Andalucía y asumiendo su compromiso" con esta tierra y con todo, ha agregado, "es probable que tenga la tentación de no asumir su responsabilidad" por el tiempo perdido.

Así se ha pronunciado Moreno durante su intervención en la constitución del Grupo Territorial de senadores andaluces, celebrado en Sevilla, donde ha señalado que la jefa del Ejecutivo andaluz ha estado durante los dos últimos años en debates internos y "pendiente de buscar complicidades fuera de Andalucía en el entorno de su partido".

De esta manera, el líder del PP-A ha reprochado a Susana Díaz que durante la primera mitad de la legislatura haya estado "buscando respaldo para sus aspiraciones personales en pequeños complots con otros compañeros de su partido y hablando mucho del PSOE, los 365 días al año, y hablando muy poco de Andalucía y de los problemas de los andaluces".

Así, una vez que ya han pasado las primarias socialistas, Moreno ha hecho hincapié en que la presidenta lo que pretende es "reinventarse" para inaugurar una "minilegislatura de dos años" en los que se muestre centrada en Andalucía.

Y ahora la pregunta es, como ha expresado el presidente del PP-A, "qué pasa y quién se hace responsable de estos dos años de recuperación económica para el conjunto del país gracias a las políticas de Rajoy y del PP que han sido aprovechadas por el resto de las comunidades y que en Andalucía han sido claramente desaprovechadas". "¿Qué pasa con esos dos años en los que los andaluces hemos perdido oportunidades de engancharnos a la senda de crecimiento, recuperación y progreso como sí se ha producido en otros territorios?", ha agregado.

De esta manera, ha advertido que puede que la presidenta "tenga la tentación de no asumir esa responsabilidad, de no querer mirarse al espejo y de querer echarle la culpa a lo demás como es habitual en su gestión".

EXIGE UN CAMBIO "DE ARRIBA A ABAJO" EN EL GOBIERNO

Así las cosas, Moreno ha defendido que dentro de esa "reinvención" en la que cree que está sumida Susana Díaz, tiene la obligación de cambiar su gobierno "de arriba a abajo" y hacerlo ya, antes del próximo Consejo de Gobierno o antes de su comparecencia ante el Pleno del Parlamento la próxima semana.

"Sabemos que ella está achicharrada, que ha perdido la ilusión por Andalucía, pero que al menos sus consejeros sean consejeros de refresco, con ilusión, con compromiso y que salven la situación que vive Andalucía", ha subrayado el líder del PP-A.

"BIPARTITO DE IZQUIERDAS"

Y también se ha referido a los acuerdos de gobernabilidad que mantienen en Andalucía el PSOE-A y Cs. En este sentido, ha señalado que ese "bipartito de izquierdas no ha funcionado" porque "no ha sido capaz de remover los cimientos de esa política socialista antigua que nos lleva desgraciadamente a no disfrutar del desarrollo que sí disfrutan otras tierras".

Ha responsabilizado de que esto sea así a Cs, partido que, a juicio de Moreno, "no ha sido capaz de marcar un nuevo rumbo e incorporar formas distintas de entender la gestión" pues, ha criticado, "se ha sumado a las que traía Susana Díaz hace 40 años, por eso Andalucía acumula los mismos males de siempre".

"Ha quemado etapas tan rápidas que ella ya ha pasado a ser antigua en Andalucía", ha proseguido Juanma Moreno, quien ha reclamado a Cs que reaccione "y al menos le exija a la Junta que se ponga las pilas, que nos quite la presión fiscal, empezando por el impuesto de sucesiones y donaciones, e incorpore más profesionales al sector sanitario y al docente".

Como ha señalado el presidente del PP-A, el resultado de las primarias ha puesto de manifiesto que es falso que Andalucía existan mejores políticas sociales, pues "muchos compañeros de Susana Díaz no han querido su modelo de gestión porque no beneficia precisamente a las personas más vulnerables". Es más, ha abundado en que desde que Susana Díaz es presidenta "Andalucía camina hacia un empobrecimiento paulatino de nuestra población".

"Desde que Susana Díaz es presidenta las familias en el umbral de pobreza ha aumentado de manera drástica", ha aseverado antes de garantizar que frente a esta situación el PP-A va a continuar con su actividad "frenética" en las calles en el Parlamento y en el Senado aunque no va a renunciar a que "el Gobierno autonómico haga su trabajo", ha zanjado Moreno.