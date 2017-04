Moreno acusa al Gobierno "ultraconservador" de Díaz de "condenar" a jóvenes al "ostracismo" y anima a militar en NNGG

Etiquetas

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha acusado al gobierno "ultraconservador" de Susana Díaz de "condenar" a decenas de miles de jóvenes al "ostracismo", después de que en los últimos tres años el diferencial de desempleo juvenil en Andalucía ha pasado de nueve a quince puntos entre Andalucía y el resto de España y a que en los últimos cuatro años "110.000 jóvenes andaluces no hayan podido optar a una plaza de Formación Profesional".

Durante su intervención en la inauguración del XIV Congreso de NNGG, en la que también ha participado el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, y que se celebra en el Hotel Barceló de Sevilla, Moreno ha hecho un llamamiento a todos los jóvenes "frustrados que no encuentran salida" y que quieren cambiar Andalucía a militar en Nuevas Generaciones, "construyendo un proyecto reformista, transformador y de cambio".

El líder de los 'populares' andaluces, que ha recordado que él fue presidente de NNGG-A y posteriormente de NNGG, ha explicado que hace poco conocía a un grupo de jóvenes no afiliados que hablaban de inconformismo y de que no querían ligarse a ningún partido. "Inconformismo es actuar permanentemente y comprometerse con un partido para cambiar lo que no te gusta", ha apuntado.

Tras insistir en que quien quiera cambiar y transformar la realidad tanto andaluza como española tiene un "cauce vital" en esta organización, Moreno ha confesado haber aprendido muchas cosas en NNGG, "una organización donde muchos hemos echado los dientes en términos políticos, donde hemos aprendido, compartido muchos sentimientos, también sufrimiento, en definitiva, la mejor escuela política".

"Sois la cantera, y yo no estaría aquí si no hubiera militado en NNGG", ha señalado el presidente del PP-A, quien ha destacado que esta organización tiene que ser "vanguardia y referente". Así, ha deseado lo mejor al nuevo presidente que saldrá de este congreso, el gallego Diego Gago, a quien ha trasladado que tiene "abiertas las puertas de Andalucía". Además, ha agradecido a la presidenta saliente, la cordobesa Beatriz Jurado, la labor desarrollada durante estos años.

También en su intervención, Moreno ha criticado que el Gobierno andaluz hable de "maltrato" por parte del Ejecutivo central cuando "en los peores momentos" que ha vivido esta comunidad y cuando más ha necesitado auxilio "ahí ha estado el Gobierno, aportando más de 35.000 millones de auxilio financiero". "¿Cómo pueden hablar de maltrato cuando se ofrecen 835 millones a gastar en sanidad, educación, infraestructuras y empleo?", se ha preguntado el 'popular'.

En este contexto, Moreno ha reivindicado la figura de Rajoy, "quien representa mejor que nadie las esencias de este partido, de sacrificio, compromiso y esfuerzo para mejorar nuestra sociedad". Le ha dado las gracias por "devolver no solo a los jóvenes, sino al conjunto de la sociedad, la confianza en el futuro y la ilusión por España".

PANIAGUA DEFINE A DÍAZ COMO "UNA GRAN ESTAFA"

Por su parte, el presidente de NNGG-A, Luis Paniagua, ha asegurado que los jóvenes "no nos merecemos tantos desprecios" de Susana Díaz, a quien ha definido como "la presidenta cósmica porque está en todo, menos en lo que tiene que estar, en los problemas de los andaluces". En su opinión, Díaz "no es la renovación, sino la gran estafa que hemos sufrido los andaluces en esta tierra".

Tras afirmar que "la presidenta de la Junta se va, pero nosotros nos quedamos", Paniagua ha deseado suerte al futuro presidente de NNGG "porque tu suerte será la de esta organización" y ha dado las gracias a Jurado por el trabajo realizado en estos años y por la confianza que ha depositado siempre en él, recordando que él fue su secretario general cuando ella ostentó la Presidencia de NNGG-A.