Moreno (PP-A) no comparte la recogida de firmas contra compañeros y asegura que la fractura "se está solucionando"

Etiquetas

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha dicho no compartir la recogida de firmas que ha iniciado el sector crítico del partido en la provincia de Jaén para pedir la apertura de expedientes contra "compañeros" del PP y ha asegurado que a día de hoy "la fractura" abierta en la formación tras el último congreso provincial "se está solucionando".

Moreno, que se ha reunido en Jaén con los presidentes provinciales del PP en las ocho provincias andaluzas, ha indicado a preguntas de los periodistas que en una formación política que es "democrática" y "plural", "siempre hay disparidad de opiniones y eso es sano y respetable".

Dicho esto, ha subrayado no compartir la recogida de firmas iniciada por el sector crítico del PP de Jaén, encabezado por el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, para pedir que se expediente tanto al ex presidente provincial y actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, como al diputado nacional y presidente del comité organizador del último congreso provincial, Javier Calvente.

"A mí no me gusta que se recojan firmas contra ningún compañero del PP, no me parece que sea una actitud correcta y saludable dentro del partido", ha apuntado Moreno. Sobre la división interna del PP en la provincia, el presidente de los populares andaluces ha afirmado que "la fractura del partido se está solucionando".

Ha añadido que desde el congreso provincial del pasado mes de mayo en el que Juan Diego Requena se hizo con la victoria frente a la candidatura de Miguel Moreno, "ha habido una importante mejora" en relación con la situación inicial. En este sentido, ha dicho que "ha habido compañeros que ya se han incorporado" y "ha habido entendimiento entre una parte importante de esos propios compañeros que hace unos meses tenían desavenencias que parecían insalvables".

Moreno ha terminado su intervención en este punto recordando que "el tiempo de los congresos ya ha pasado". "Hemos tenido tiempo para el debate, para la discrepancia, hemos tenido tiempo para la confrontación y ahora lo que toca es ganar unas elecciones en Jaén y Andalucía con el objetivo de recuperar el futuro de Jaén y tener un proyecto de futuro para toda Andalucía".

A partir de ahora "existen unas direcciones provinciales que tienen la obligación de trabajar para conseguir esos objetivos y todo lo que se haga fuera de ese ámbito está lejos del espíritu y del objetivo que nos hemos marcado dentro del Partido Popular".