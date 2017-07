Moreno acusa a Susana Díaz de no abordar la renovación en RTVA porque quiere "dejarlo todo igual" y que continúe Durán

Etiquetas

Díaz dice que el PP-A impide la renovación porque "no quiere" la cuota que le correspondería tras el "batacazo" electoral

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha acusado este jueves a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de no querer abordar la renovación en la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) porque quiere "dejarlo todo igual" y que el actual subdirector general interino, Joaquín Durán, continúe al frente.

Durante su debate con Susana Díaz en la sesión de control al Ejecutivo del Pleno del Parlamento, Moreno ha aprovechado para referirse a este asunto y denunciar que si no hay cambios en consejo de administración de RTVA y en el Consejo Audiovisual de Andalucía es porque "simple y llanamente" el PSOE-A y el Gobierno andaluz "no quieren" y ha indicado que es "un disparate" que dos fuerzas que obtuvieron representación en el Parlamento hace más de dos años, Podemos y Ciudadanos, no tengan actualmente "cabida" en el consejo de la cadena autonómica.

"Eso es responsabilidad de su Gobierno", ha dicho Moreno a Díaz, a quien ha acusado de querer "dejarlo todo igual" y le ha preguntado si lo que quiere es dejar al actual subdirector general de la RTVA en funciones al frente del ente. "Ese es el problema del que saben trabajadores y sindicatos", ha indicado el dirigente popular.

Por su parte, la presidenta ha dicho que Moreno sabe perfectamente que no se ha podido llegar a un acuerdo para la renovación en la RTVA porque el PP "no quiere" la cuota que le correspondería, menor que la actual, tras el "batacazo" que se pegó en las pasadas elecciones autonómicas.

Por ello, ha pedido a Moreno que "no falsee" y empiece por pedir a la portavoz del Grupo Popular, Carmen Crespo, que dialogue y se ponga de acuerdo con los demás grupos para que todos tengan la representación que les corresponde en función de los resultados electorales.

Moreno ha pedido a Díaz que no hable de batacazo, porque "nos viene al recuerdo el batacazo en 'prime time' en las primarias del PSOE".