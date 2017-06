Moreno dice que lo ideal sería convocar el congreso del PPVAL "cuanto antes" una vez se recupere la "normalidad"

Etiquetas

El diputado del PP en el Congreso y ex alto cargo de la Generalitat Rubén Moreno, a quien el partido quiere confiar la presidencia de la gestora que se nombrará en el PP de la provincia de Valencia, asegura que su intención es que el congreso pueda convocarse "cuanto antes" una vez que se recupere la "normalidad" en el partido, aunque ha matizado: "Mejor esperar y bien que pronto y mal".

Así se ha pronunciado en declaraciones a Europa Press después de que este miércoles el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, y la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, acordaran la creación de la gestora, que ha aceptado también el hasta ahora presidente provincial, Vicente Betoret, y tiene que pasar por un Comité Ejecutivo Regional.

Moreno ha explicado que no pretende "sustituir a nadie", sino que asume una función de "crear las mejores condiciones posibles" para que se celebre el cónclave provincial, que se convocará una vez se vuelva al "cauce esperado de normalidad". Aunque ha indicado que teóricamente la gestora cuenta con seis meses prorrogables a otros seis, "no es cuestión de agotarlos", sino que la convocatoria llegará "en el momento que se pueda celebrar con tranquilidad".

Ha advertido que cuando un congreso no se plantea bien desde el principio puede darse el caso de que "sigan permanentemente abiertos", algo que "no es bueno ni para la organización ni para la gente" porque "con un partido fracturado no se puede gobernar".

También ha señalado que no llega a la gestora para "mediar en la batalla que podía plantearse hasta ahora" ni a "pacificar uno a uno" a los precandidatos --se habían presentado tres, Vicente Betoret, Mari Carmen Contelles y María José Penadés--, sino que cuando se convoque el congreso se presentarán llegado el momento quienes consideren y espera que en ese momento se actúe "con naturalidad".

El hecho de que ahora mismo no haya congreso convocado debe contribuir a rebajar la tensión, según Moreno, ya que "no tiene sentido hacer campaña por parte de nadie" y eso, por sí solo, debe contribuir a la calma.