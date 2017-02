Moreno: "El todopoderoso aparato del PSOE-A quiere que dar la sensación de que no ha pasado nada" con la formación

Etiquetas

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes, en relación al dictamen de la comisión de investigación sobre los cursos de formación, que "hay mucho interés por parte del todopoderoso aparato del PSOE-A en dar la sensación de que aquí no ha pasado nada, y sí ha pasado".

En declaraciones a los periodistas tras mantener un encuentro con asociaciones de la enseñanza concertada, Moreno ha dicho esperar que la propuesta de dictamen final que el presidente de la comisión, Julio Díaz, presenta este lunes diga "lo que han pensado muchos de los que han participado en esa comisión y muchos de los que hemos seguido esa comisión en los medios de comunicación: que se han hecho las cosas mal".

"Y cuando se hacen las cosas mal, alguien tiene que asumir responsabilidades", ha destacado Moreno, añadiendo que su obligación como líder de la oposición es "reivindicar que se aclare qué ha pasado con esos fondos, que se apunte qué procedimientos tenemos que modificar o cambiar para que jamás vuelva a ocurrir, y sobre todo, que se depuren las responsabilidades políticas".

El dirigente 'popular' espera también que la propuesta de dictamen recoja lo que considera "evidente" por la declaración de los propios interventores de la Junta en dicha comisión, "que ha habido un menoscabo de fondos públicos, que los procedimientos que no han sido reglados, y que ha habido una absoluta falta de transparencia por parte del Gobierno de la Junta y un empecinamiento en el error, por llamarlo de alguna manera".

RESPETO A LA DECISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN SOBRE CHAVES Y GRIÑÁN

De otro lado, Moreno ha expresado este lunes su "máximo respeto" al hecho de que la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán sean citados en calidad de investigados en la pieza separada de los cursos de formación que afecta al ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda en relación con los 33 millones de euros que recibieron las empresas del grupo Prescal para la formación de los ex trabajadores de Delphi.

En este sentido, Moreno ha dicho que siempre muestra su respeto a las decisiones en el ámbito judicial, "decisiones que cada uno de los órganos tiene que tomar y yo siempre ahí expreso mi máximo respeto".