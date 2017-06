Moreno traslada a Díaz que se alegra de que le "hiciera caso" y cambiara su Gobierno y la insta a seguir "rectificando"

Etiquetas

Díaz a Moreno: "Por el camino que usted va, ni pondrá nombrar Gobierno ni pondrá cambiarlo"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha trasladado este jueves ante el Pleno del Parlamento a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que se alegra de que le "hiciera caso" y haya cambiado su Gobierno y la ha instado a seguir "rectificando", porque "acierta cuando rectifica".

Moreno ha iniciado así su intervención con motivo de su debate con Susana Díaz en la sesión de control al Ejecutivo, durante la cual también le ha preguntado por la política de aguas de la Junta.

Susana Díaz le ha respondido en tono irónico: "Todo el mundo sabe que su capacidad de liderazgo es tan grande dentro y fuera de su partido y su capacidad de persuasión insuperable, que, por lo tanto, yo he cambiado el Gobierno porque usted me lo dijo".

"No me he podido resistir a la recomendación que usted me hizo", ha agregado irónicamente la presidenta.

En opinión de Moreno, Susana Díaz, "acierta cuando rectifica", como ha ocurrido cambiando al Ejecutivo y atendiendo a la "petición" del PP-A de flexibilizar los horarios en los colegios durante la gran ola de calor. "Me alegro de que nos hiciera caso y hace bien cuando escucha al principal partido de la oposición y cuando rectifica", ha dicho Moreno a la presidenta.

El dirigente popular ha augurado además que Susana Díaz tendrá que hacer caso a su partido, "más pronto que tarde", bonificando el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía.

Para Moreno, Susana Díaz es una presidenta "desmotivada, que no está donde quería estar" y ha considerado que el cambio en el Gobierno andaluz sólo ha sido una "patada hacia adelante", apuntando que el "verdadero problema está en la Presidencia". Ha recalcado que Díaz ha cambiado el Gobierno "simple y llanamente porque fracasó estrepitosamente en las primarias" del PSOE y ha querido hacerse "un lavado de cara en Andalucía".

Moreno ha añadido que también se alegra de que la presidenta haya "dado la razón" al PP-A cuando decía que las políticas de empleo estaban paralizadas o que los problemas de la sanidad estaban enquistados.

Por su parte, Susana Díaz, tras ironizar en su respuesta a las palabras de Moreno, le ha dicho además que para cambiar un Gobierno hay que ganar unas elecciones y que ella lo ha podido cambiar porque es la presidenta, investida por el Parlamento, con los votos de PSOE-A y Ciudadanos.

"Creo que usted, por el camino que va, ni pondrá nombrarlos ni pondrá cambiarlos", ha dicho la presidenta a Moreno. En su opinión, el dirigente popular se preocupa tanto de su futuro como presidenta que, a veces, tiene "fantasías" con el suyo propio.

"La fantasías de Campanilla y Peter Pan se esfumaron, así que ahora vuelva a realidad porque tiene que seguir debatiendo conmigo", ha dicho Díaz a Moreno.