NC afirma que "no" ha hablado con el PP sobre los PGE 2018 y advierte de que "nadie de por sentado" su posición

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha asegurado este jueves que "no" ha hablado con el PP sobre la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, al tiempo que advierte de que "nadie de por sentado" la posición de su partido porque se podría equivocar.

Rodríguez señaló que cuando les llamen del Gobierno central para hablar de la Ley de los PGE 2018, se sentarán y exigirán el cumplimiento "de todos los extremos" del acuerdo suscrito en mayo. "Cuando nos llamen, nos sentamos, y cuando nos sentemos primero vamos a exigir el cumplimiento de todos los extremos del acuerdo del 30 de mayo y si los contenidos son favorables, veremos lo que hacemos. Que nadie de por sentado nuestra posición porque se va a equivocar, aquí con nosotros se equivocan bastante", apuntilló.

Así, Rodríguez ha incidido, en declaraciones a los medios tras un desayuno informativo, que la posición de NC con los PGE 2018 "estará vinculada a la negociación" si les llaman para negociar. "Si nos llaman, nos sentamos y hablamos, y si creemos que en esa Ley se reflejan razonablemente los intereses generales, que es bueno, estaremos al lado de la Ley aunque el Gobierno no nos guste. No hay nada porque no ha habido ni una palabra de intercambio", insistió.

Añadió que tras hablar sobre los PGE 2017, al que NC finalmente dio su apoyo, ahora lo que buscan es el cumplimiento del acuerdo del 30 de mayo donde, puntualizó, "hay elementos muy importantes", entre los que citó el abaratamiento del transporte aéreo entre Canarias y la Península, ya que apuntó que se le quiere poner "límites a los precios abusivos entre la Península y Canarias. No sabemos la solución final pero este es un asunto que está firmado --con el PP--. Eso está colocadito, muy bien colocadito, como está la reforma electoral".

BALANCE CLAVIJO

Por otro lado, Rodríguez se ha referido a los dos años de gobierno de Fernando Clavijo en Canarias, apuntando que los datos "no acompañan" en relación a sus competencias porque la evolución del turismo y de la macroeconomía, matizó, no depende del archipiélago.

Agregó que en el balance de estos años, Clavijo debería dar cuenta de la sanidad, ya que "es el peor sistema sanitario del Estado español" junto a un sistema educativo que "no termina de arrancar" y una Ley de Educación que "incumple", y a lo que sumó los servicios sociales donde criticó falta de estrategia para las personas en riesgo de exclusión social o el "cero patatero" en la promoción de viviendas públicas.

También acusó a Clavijo de impulsar "una ley" de las "40" que aseguró que promovería al comienzo de su gobierno. "Balance legislativo bajo cero", apostilló, y a lo que sumó la "inestabilidad" del Gobierno regional, ya que el pacto entre CC y PSOE con el que comenzó la legislatura, se rompió, mientras que ahora CC negocia con el PP para su posible entrada en el Ejecutivo autonómico.

Por último, Rodríguez espera que los 700 millones de euros que vendrán a Canarias, procedentes del Gobierno central, impacten en la mejora de la economía y del bienestar de las personas, algo por lo que afirmó apoyarán la Ley de Crédito Extraordinario.