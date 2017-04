EL ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR REPROCHA A RUFIÁN EL APOYO DE MADURO A LOS INDEPENDENTISTAS CATALANES

Etiquetas

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, mostró hoy en el Congreso al diputado de ERC Gabriel Rufián la foto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, con una bandera estelada, algo que con lo que este miembro del Gobierno reprochó a los independistas que apoyen un régimen al que se acusa de no respetar los derechos humanos.El episodio se produjo esta mañana en la Comisión de Interior de la Cámara Baja, donde Nieto compareció para explicar su reunión del pasado 8 de marzo con Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González, ambos encarcelados por la ‘operación Lezo’.Durante esta comparecencia, el secretario de Estado mantuvo una disputa dialéctica con Rufián, quien acusó a este miembro del Gobierno de ser “más chulo con un ocho” y le dijo que su actuación recibiendo a Pablo González podría no salirle “gratis”, ya que no es “un Borbón”.Por su parte, Nieto reclamó al diputado nacionalista que “respete a las personas” y que no intervenga en el Parlamento como si estuviera en “una barra de un bar” o en una “charleta” con amigos.Además, respecto a las acusaciones de ERC al Gobierno de no respetar la democracia, el secretario de Estado dijo que España “es un Estado Derecho”, algo que contrapuso a la situación de Venezuela, momento en el que exhibió la foto difundida en las últimas horas de Maduro tras una estelada.Nieto dijo que a Venezuela es a donde “compañeros” de Rufián han ido a pedir “apoyo internacional” y donde “es el Gobierno el que dice a quién se investiga”. También apuntó que el Ejecutivo de Maduro es el que ordena que no se aclaren “pagos millonarios a fundaciones extranjeras por informes que luego no se hacen”, en clara alusión a la entidad CEPS, ligada a dirigentes de Podemos.