Nova Convergència se constituirá este mes como asociación y decidirá si ser partido tras el 1-O

La plataforma Nova Convergència, cuyo fundador es el exconseller y ahora diputado no adscrito en el Parlament, Germà Gordó, se constituirá este mes como "asociación democrática de intervención política e ideológica", y tomarán la decisión de convertirse o no en partido una vez pase el referéndum del 1 de octubre.

Así lo han explicado a Europa Press fuentes de la plataforma, que trabaja desde hace semanas en la redacción de los estatutos de la asociación, cuestión que abordarán en la reunión que tienen previsto celebrar el lunes 24 de julio.

También destacan que ser de la asociación no será incompatible con militar en otro partido, alegando que la corriente se compone "de militantes de CDC, asociados al PDeCAT y personas que no forman parte de ninguna formación", por lo que no pedirán a nadie que abandone su afiliación al PDeCAT.

Hace poco más de un mes que Gordó abandonó el PDeCAT pero decidió mantener el escaño en el Parlament pese a la presión ejercida por su partido y el resto de formaciones tras saberse que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le investiga por supuesta participación en la trama del presunto cobro de comisiones ilegales en CDC.

Entonces ya avisó de que su decisión era también una declaración de intenciones políticas para aportar ideas, principios y actuaciones a través de Nova Convergència que, en su opinión, están huérfanas de representación.

Tras la salida de Gordó del PDeCAT, también rompieron el carné la ya expresidenta del Institut Català de les Dones Teresa Pitarch; la expresidenta de Cáritas Catalunya Carme Borbonès; el director general hasta entonces de Atención a la Familia y Comunidad Educativa, Jordi Miró, y el exalcalde de Canet de Mar (Barcelona) Jesús Marín.

Las citadas fuentes aseguran que ha habido más bajas, pero que Nova Convergència mantiene en el seno de partido un 80% de afines a la plataforma en las diferentes instituciones de gobierno catalanas.

ESTATUTOS

Está previsto que la nueva asociación se defina como soberanista y de centro ideológico pero no necesariamente independentista, pese a que apoyan el referéndum del 1 de octubre y llaman a participar.

Se da la circunstancia que Gordó, como diputado en el Parlament, asistió al acto esta semana en el que JxSí y la CUP presentaron la proposición de ley del referéndum.

Aunque ahora quieren limitarse a influir en el Parlament en cuestiones ideológicas, no rechazan convertirse en partido en un futuro, una decisión que abordarán una vez pase el 1 de octubre.