MADRID. LA OPOSICIÓN ESCENIFICA SU RECHAZO AL “AUTORITARISMO” DE ROMMY ARCE HACIENDO MUTIS EN EL PLENO DE ARGANZUELA

- Arce se reafirma en que el gobierno toma las decisiones y habla de “estrategia de la oposición”. Los grupos municipales de PP, PSOE y Ciudadanos escenificaron esta tarde en el pleno del distrito de Arganzuela su rechazo a lo que consideran “autoritarismo” de la concejala presidenta, Rommy Arce,y su “maltrato” a la oposición, no presentando propuestas ni interviniendo en la sesión de este mes.Acudieron en persona e hicieron declaraciones a los medios antes de entrar el portavoz municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida; y la de Ciudadanos, Begoña Villacís, en tanto que en nombre del PSOE asistió la vocal del distrito, Érika Rodríguez Pinzón. Ésta y Villacís coincidieron en mencionar la palabra “maltrato” a la oposición, y Martínez Almeida en describir la actitud de Arce como “autoritarismo” de la concejala presidenta, Rommy Arce, que se niega supuestamente a ejecutar los acuerdos del pleno. Almeida cree que el que hayan sido los tres grupos de la oposición y no uno solo quienes se hayan puesto de acuerdo en esta iniciativa “debería invitar a la reflexión a Manuela Carmena y el equipo de gobierno sobre el supuesto “autoritarismo” y obstruccionismo” de Arce y hacerles comprender que “no es un capricho ni una utilización espúrea de la democracia”, sino que la oposición ha tenido que decir “hasta aquí hemos llegado”. Además, reiteró que en el pleno de septiembre el PP presentará su propuesta de reprobación de la concejala presidenta, tratando de buscar el “común acuerdo” de los grupos de la oposición al igual que en este plantón.Por su parte, Rodríguez Pinzon reconoció que es “bastante triste” abstenerse de presentar propuestas, pero explicó que “no nos queda otra cosa que hacer” y que Arce les “ha abocado a esta decisión tan radical” por la “falta de garantías para una deliberación respetuosa” y su negativa a cumplir incluso los acuerdos apoyados por Ahora Madrid.La concejala del PSOE denunció que, así, “el distrito no avanza”, y que “el pleno es parte del Ayuntamiento” y cualquier decisión que tome “no es una sugerencia”, sino que todo lo que apruebe “debe ser tenido en cuenta y llevado a la práctica”. Aseguró que el PSOE ha apoyado un proyecto, el de Ahora Madrid, en el que no se ven “reflejados” por la posición de Arce, pero rehusó avanzar si estaría a favor de la reprobación que propondrá el PP. SÓLO UN TOQUE DE ATENCIÓN“En su momento se valorará”, aplazó, describiendo su postura de “un toque de atención muy serio” para expresar su “malestar que viene creciendo” y exigir que Arce” cambie de actitud” y alivie el “disgusto” de la oposición por la forma en que se les ha tratado.Finalmente, Villacís dijo que “son ya muchas veces en que Arce “está deliberadamente pasando de la oposición, de los vecinos, faltando el respeto al trabajo de todos”, porque “tiene una concepción de la política de lo más totalitario de Ahora Madrid” y ha vertido insultos como “micromachista” e “ignorante genocida” a algunos de sus adversarios. Criticó que Arce ha dicho “sin tapujos” que no piensa ejecutar los acuerdos del pleno “porque los que gobiernan son ellos”, cuando Ahora Madrid no tiene mayoría y se expone a que se aprueban acuerdos contra ellos “y los tiene que cumplir, le gusten o no”. No presentar ninguna propuesta sería, según ella “la forma adecuada que tenemos los grupos de protestar”.Al término del pleno, Arce tachó de “irresponsable” la actitud de los tres grupos, alegando que “tienen la obligación de participar en los plenos” y fiscalizar al equipo de gobierno. Pero se reafrimó en que hay que “diferenciar la labor del gobierno”, que es el poder ejecutivo, de la de la oposición, que presenta proposiciones pero luego el primero “las considera y toma las decisiones”.Además, apuntó que el PP y Cs, entonces, deberían criticar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por vetar iniciativas de la oposición en el Congreso, y atribuyó el consenso de los tres grupos a “un reflejo de la alianza que establecen contra los ayuntamientos del cambio”, por lo que redujo la iniciativa a “una estrategia de la oposición”, aunque no supo precisar por qué se ha suscitado justo en uno de los dos distritos que ella preside. LIMPIADORAS DE HOTELESPor lo demás, el pleno aprobó, sin intervención de los grupos de la oposición pero con los votos a favor de Ahora Madrid y el PSOE y la abstención del PP y Ciudadanos, una propuesta de apoyo a la Asociación ‘Las Kellys’ de trabajadoras de limpieza de hoteles, a las que pagan 2 euros por hora. Arce dijo que ella sí iba a hacer uso de su turno de palabra porque “es lo justo” y defendió la propuesta, alabando la ·”lucha callada pero muy eficaz” de quienes esperaban tener una autonomía con su trabajo. Una de las trabajadora tomó la palabra para agradecer a Arce su apoyo y dejar caer que si ella hubiera ido a trabajar y hubiera rehusado hacerlo como los grupos de la oposición, no habría cobrado la jornada. Esto desató el aplauso de algunos vecinos asistentes. Seguidamente, algunos vecinos intervinieron sobre asuntos del barrio. Dos discreparon entre sí sobre el estado de la plaza Rutilio Gacís, que ha sido objeto de una iniciativa de Ciudadanos; uno dijo que “es vergonzoso” su estado y “la inacción” brutal, porque los vecinos no pueden dormir, y otro le contestó que está mejor que hace un año, aunque se ha de vigilar que nadie interprete música o baile allí. Arce contestó que la plaza Rutilio Gacís va a ser uno de los nueve sitios de la ciudad donde se va a poner en marcha el proyecto ImaginaMadrid de dinamización cultural y organización de actividades lúdicas. Otro vecino agradeció a Arce su intervención para modificar el proyecto Mahou-Calderón, en tanto que sobre el estado del Manzanares hubo también discusión entre un vecino que criticó el empeño en naturalizar el río, dejándolo infestado de mosquitos, y propuso una consulta ciudadana porque a su juicio el foro vecinal, al que él mismo pertenece, no representa a nadie. Le contestó otro de los participantes en el foro defendiendo la propuesta de Ecologistas en Acción puesta en práctica, “si queremos un río y no un estercolero” de aguas estancadas, a las que la propia Arce atribuyó la presencia de mosquitos.Finalmente, un vecino pidió cambios en el Paseo de la Dirección, y, cuando la portavoz de Cs, Begoña Villacís, mostró que estaba de acuerdo con su intervención, coincidente con otra propuesta de su grupo, el vecino le espetó que no le hiciera esos gestos porque él no vota a Ciudadanos sino al PSOE.