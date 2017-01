Odón Elorza critica el papel de la gestora y considera que "forzar una candidatura única sería una salida en falso"

Etiquetas

El diputado del PSOE por Guipúzcoa, Odón Elorza, ha criticado este sábado en Logroño que la gestora "no está cumpliendo su papel" porque "no convoca en debida forma Primarias y Congreso Extraordinario" aunque lo cierto es que "no hay ninguna excusa ni razón para seguir retrasando las convocatorias" y forzar una candidatura única "sería una salida en falso".