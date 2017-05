Oltra: "Mantener a los corruptos al frente de un gobierno es perpetuar la corrupción y encaminarse el Estado fallido"

Etiquetas

La coportavoz de Compromís Mónica Oltra ha destacado este viernes, preguntada por si la coalición debería haber mostrado su apoyo a los PGE para 2017, como el PNV y Nueva Canarias, a cambio de inversiones del Ejecutivo central para la Comunitat, que "mantener a los corruptos al frente de un gobierno es perpetuar la corrupción y encaminarse hacia el Estado fallido".

"Lo que está pasando con el Ministerio de Interior y de Justicia ya son síntomas muy evidentes y muy preocupantes de Estado fallido que desde Compromís no vamos a tolerar, ni por acción ni omisión", ha indicado en declaraciones de los medios.

Oltra ha precisado que el PNV "ha pactado una mejora de la financiación, que es distinto a las inversiones", algo que puede negociar porque tiene Concierto, "cosa que el resto de comunidades, excepto Navarra, no tenemos", ha subrayado.

"El dinero lo recauda Euskadi y lo tienen ellos, y por tanto tienen la sartén por el mango; a las comunidades de régimen común no nos pasa eso porque el dinero lo recauda el Estado y nos lo tiene que transferir a las comunidades", ha recordado la coportavoz de la coalición, quien ha agregado: "no tenemos posición de fuerza para negociar con el Gobierno la mejora de la financiación, que es lo que esta comunidad necesita".

Respecto a la posibilidad de apoyo de Nueva Canaria a los PGE, ha apuntado que esta autonomía "está por debajo de la media" en los presupuestos, por lo que negociar con el Ejecutivo "no les ha servido para mucho".

"Destacados dirigentes del PP ya han dicho que los pactos no los van a cumplir, es muy difícil pactar con alguien que ya de antemano te dice que no los va a cumplir, porque no tiene credibilidad", ha incidido Oltra, quien ha destacado además que una cuestión "fundamental" a la que se opone su partido es "pactar con un partido corrupto".

A su juicio, el intento del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, de negociar el voto a favor de los PGE "es un intento de legitimar un gobierno cuestionado por la sospecha de la corrupción".

CONCIERTO ECONÓMICO SOLIDARIO

Preguntada por si está a favor de mantener el Concierto en el País Vasco, ha señalado que esta figura está consagrada en la Constitución, aunque desde Compromís son partidarios "de que la fórmula para todas las comunidades fuera de Concierto Económico solidario, de manera que la recaudación se produjera en los territorios y se hiciera una redistribución solidaria con los territorios que tienen menos".