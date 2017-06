Oramas se declara "indignada" por el "teatro" de Iglesias al que reprocha su "tonito machista"

Etiquetas

Pablo Iglesias anima a CC a presentarse con el PP porque ambos tienen en común "la cercanía con la corrupción"

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, se ha declarado este martes "indignada" con la moción de censura planteada por Pablo Iglesias y ha acusado a Podemos de utilizar las instituciones para hacer "teatro" buscando su propio beneficio. "Esto es una lamentable pérdida de tiempo y un despilfarro de dinero público", ha remachado.

Oramas e Iglesias han protagonizado un agrio cruce de reproches en el debate del Pleno del Congreso, hasta el punto de que la diputada canaria ha achacado al líder de Podemos un "tonito machista despectivo" y éste ha acabado tachando al partido canario de "tránsfuga" que "se vende" a PP o PSOE.

Con un discurso demoledor, Ana Oramas ha comenzado declarando que siente "indignación" y "vergüenza" al tener que participar en el Congreso en un "acto electoral" de Pablo Iglesias y cree un "escarnio" que quienes hablan "con desprecio" de la vieja política "no tengan el menor problema de usar las instituciones de esa vieja política para sus intereses".

"Dicen que el teatro está en crisis, pero no parece que sea cierto --ha comentado--. Hoy se representa una de las obras más caras: los contribuyentes están pagando una sesión del Congreso absolutamente inútil".

UN DESPILFARRO DE DINERO PÚBLICO

A su juicio, el debate de la moción de censura es "un despilfarro" que no tiene más sentido que el "lucimiento político" de Podemos y Pablo Iglesias. "Y cuando se usan las instituciones para la propaganda, se falta el respeto a los ciudadanos", ha remachado.

La diputada canaria ha recordado que cuando Podemos pudo desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa, sólo absteniéndose para dejar pasar a un gobierno de centro izquierda de PSOE y Ciudadanos, no

quiso hacerlo. "Se negaron por los intereses personales de Podemos, porque apostaban por la destrucción del PSOE --ha apostillado--. Cuando pudo, no quiso y ahora, cuando quiere, no puede".

Según Ana Oramas, Podemos considera la política como un "espectáculo" y quiere convertirla en un "plató de televisión", y se ha quejado de que Pablo Iglesiaas, tras "poner verdes" a los políticos, se presenta ahora en el Congreso intentando ser "el faraón", precisamente en un contexto incierto.

"Nos enfrentamos a la incertidumbre del proyecto europeo y padecemos el desafió soberanista de una parte de España que quiere independizarse y la contribución de Podemos es esta lamentable pérdida de tiempo --ha remachado--. Tengan seriedad y responsabilidad".

LA CORRUPCIÓN DEL PP SÍ QUE ES DESPILFARRO

En su réplica, el candidato a la Presidencia del Gobierno ha censurado el tono de Ana Oramas y le ha preguntado si no le da "vergüenza" hablar de despilfarro cuando la corrupción del PP ha costado a España unos 48.000 millones de euros.

Y ha incitado a Coalición Canaria a presentarse a las próximas elecciones con el PP, pues considera que ambos tienen en común "la cercanía con la corrupción".

"Yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas y con ese tonito machista despectivo... --ha replicado la diputada canaria--. Pero es problema suyo y no mío".

NI AHORA, NI NUNCA

Tras recordar que CC sí quiso el cambio político en primavera votando a favor de Pedro Sánchez y tras descalificar los lazos de Podemos con el Gobierno venezolano de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ha querido dejar claro que su partido no va a apoyar "ni ahora ni nunca" al partido morado.

Y ha terminado con la célebre canción popularizada por 'La Lupe': "Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad mal ensayada y estudiado simulacro".

"Su intervención no merece respuesta ninguna", ha señalado con acritud Iglesias, subrayando la coincidencia de los aplausos de diputados de PSOE y PP. "No tiene sentido apoyar a tránsfugas que están dispuestos a venderse a quien les pague más", ha zanjado.