Oriol Pujol renunció a su cuenta de Andorra en favor de su hermano pero su mujer siguió como cotitular de la misma

Pese a la insistencia de De la Mata, el exdiputado de CiU no aclaró de dónde provenía el legado recibido de la herencia familiar

El ex diputado de Convergencia i Unió (CiU) Oriol Pujol explicó en su declaración en calidad de investigado ante el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata que renunció a principios de 2010 a la cuenta bancaria que disponía en Andorra en favor de su hermano mayor Jordi Pujol Ferrusola porque le daba "más dolores de cabeza que ventajas" pero no aclaró por qué su mujer Anna Vidal siguió siendo cotitular de la misma tras ceder él su legado.

El hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol explicó el pasado 27 de marzo en su declaración ante el juez que instruye el origen presuntamente ilícito del patrimonio de clan que se trata de una cuenta que se abrió en el año 1992 en la Banca Reig (luego Andbank) para él y para sus hermanos y que contenía el legado de la herencia de su abuelo Florenci, si bien no ofreció detalles sobre el origen ni la gestión del mismo.

En los audios de su declaración a los que ha tenido acceso Europa Press, Oriol Pujol concreta que decidió desprenderse de la misma en 2010 dando a entender que le incomodaba para su carrera política (en esos momentos ejercía como portavoz de CiU en el Parlament y secretario general de CDC) pese a haber hecho cotitular de la misma dos años antes a su mujer Anna Vidal, quien prestará declaración ante De la Mata este próximo miércoles por estos hechos.

En 2009 hizo el testamento con su pareja debido a problemas de salud de esta última y fue por ese motivo por el que le habló por primera vez de esta cuenta andorrana y le sugirió hacerle cotitular de la misma, que cedió un año después. "Deseo sencillamente desprenderme, no lo quiero para nada; me da más dolores de cabeza que ventajas y en este proceso, que no es fruto de un día, se lo consulto a mi mujer, hablo con Jordi y él me plantea abiertamente que lo done", dijo el político a preguntas de la fiscal del caso.

