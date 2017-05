Ortuzar cree que PNV está sabiendo "llevar bien" la dirección del país y lamenta que "nadie quiere acordar" en el Estado

Etiquetas

El presidente del EBB destaca que los jeltzales no son un partido "histriónico", sino que, por contra, ofrecen acuerdos

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha destacado que la formación jeltzale "tiene las cosas claras" y está sabiendo "llevar bien" la dirección del país y ha lamentado que, por contra, en lo que respecta al Estado español "nadie quiere acordar".

El batzoki de Gros, en San Sebastián, ha celebrado este domingo un homenaje a cuatro de sus afiliados más veteranos por el trabajo realizado durante años, cita a la que ha asistido el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, así como el alcalde donostiarra, Eneko Goia, ha informado la formación jeltzale.

"Vosotros y vosotras habéis abierto nuestro camino. Durante años duros, los de la dictadura y la clandestinidad, tuvisteis que tomar atajos, pero el camino que abristeis es hoy un camino ancho. El camino que lleva a Euskadi a la libertad. Ese ha sido vuestro sueño: ver una Euskadi libre, y poco a poco lo vamos haciendo realidad", ha afirmado el presidente de la Ejecutiva Nacional de EAJ-PNV.

Por otro lado, ha incidido en que las cosas van "razonablemente bien" para el partido desde el ámbito municipal al nacional. "No solo en la Comunidad Autónoma Vasca, también en Navarra donde con todas las dificultades del mundo tenemos un gobierno vasquista, una lehendakari euskaldun, un vicepresidente de gobierno del PNV, una portavoz del PNV, un vicepresidente del Parlamento navarro", ha enumerado, para añadir que "si esto nos lo hubieran dicho en el año 1983-1984 con los líos que tuvimos diríamos que es ciencia ficción, pero no, hoy es realidad".

Asimismo, ha remarcado que "en Iparralde también, poco a poco, las cosas van" y ha sostenido que "el país va y el partido tiene las cosas claras". "Se está echando carbón a la locomotora y está sabiendo llevar bien la dirección", ha aseverado.

Por ello, ha considerado que merece la pena "ser abertzale, ser jeltzale" y eso es lo que, a su juicio, deben transmitir a la sociedad. "El ejemplo de los hoy homenajeados es el ejemplo que tenemos que trasladar al futuro", ha expresado.

Al mismo tiempo, ha abogado por incorporar a los jóvenes a todas las estructuras del partido, "gente que recoja en un futuro no muy lejano el testigo". "Es preciso que el partido se rejuvenezca no solo en las formas, sino también en el fondo. Debemos incorporar a jóvenes que nos permitan seguir siendo el partido que hemos sido hasta ahora, un partido muy pegado a la realidad y muy relacionado con la sociedad", ha dicho.

Por otro lado, ha reconocido que en la actualidad se viven tiempos políticos "complicados" a nivel internacional. "Qué mal está el mundo para que Trump sea el dirigente electo de la mayor potencia. Se lleva muchos focos y críticas pero tenemos a Putin que no es mucho mejor, peor incluso", ha valorado.

"EUROPA, DESNORTADA"

En este contexto, ha reconocido que ve a Europa "desnortada", con Francia "enferma e Italia sin gobierno desde hace tiempo". "Los ingleses se quieren marchar de Europa... nosotros hemos sido un partido europeo desde el principio y nos duele esta situación", ha indicado.

Por lo que respecta a la situación en el Estado español, ha criticado que "todos los días nos despertamos con el enésimo caso de corrupción, con una forma de hacer política más pensada en salir en la televisión que en la de llegar a acuerdos y hacer cosas para el bien general, lo que genera una desafección enorme en la ciudadana".

"En este maremágnum, en esa situación difícil, somos un partido a contracorriente, no somos un partido histriónico, no montamos líos, no hacemos ruedas de prensa para echar la culpa a otros partidos de todo. Ofrecemos acuerdos", ha valorado, al tiempo que ha criticado que "aquí ya nadie quiere acordar".