Ortuzar espera que el acuerdo presupuestario con PP "genere confianza" para hablar de cuestiones como autogobierno y paz

Advierte de que algunos de los que "ponen ahora el grito en el cielo son los que permitieron que Mariano Rajoy fuera investido"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha mostrado su confianza en que el acuerdo presupuestario alcanzado este miércoles entre PP y PNV "contribuya a generar un clima de confianza para empezar a hablar" de cuestiones como autogobierno o paz y convivencia.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el dirigente jeltzale se ha referido al acuerdo presupuestario alcanzado este miércoles entre PP y PNV por el que los jeltzales apoyarán los presupuestos generales del Estado.

Ortuzar ha incidido además en que el acuerdo alcanzado sobre el Cupo entre el Ejecutivo vasco y central nos saca de la "incertidumbre" en que vivían las instituciones vascas y se ha podido hacer un cupo "justo y profesional". "Tenemos despejado el horizonte para mucho tiempo desde el punto de vista de los presupuestos", ha indicado.

En este contexto, ha defendido la utilidad del acuerdo entre jeltzales y populares por ser "muy plástico, con cosas concretas" y por defender el "interés general".

Respecto a las críticas de partidos de la oposición, ha advertido de que "pierden mucha fuerza sus declaraciones cuando ellos son incapaces de juntarse y llegar a acuerdos".

Según ha advertido, la alternativa a que no hubiera presupuestos para 2017 en el Estado era la prórroga de las actuales cuentas, que "son peores y que las aprobó Mariano Rajoy en el momento en que tenía mayoría absoluta", mientras que "ahora ha tenido que ajustarse, aflorar cosas y los presupuestos empiezan a ser más realistas".

"TIRARSE COSAS A LA CABEZA"

"La segunda alternativa era un acuerdo del resto de partidos para plantear unas cuentas alternativas. ¿Dónde está esa capacidad de acuerdo? Es muy fácil criticar a los demás pero dónde está su capacidad para ponerse de acuerdo si andan tirándose los trastos a la cabeza e incapaces de sentarse a una misma mesa", ha lamentado.

De este modo, ha incidido en que es más fácil "decir que no que decir que sí, dar un portazo que acordar", y se ha preguntado "qué es mejor objetivamente para todos", cuestión que, en su opinión, debe responder la oposición.

"Yo no tengo que dar cuentas de mi acuerdo que cualquiera que lo lea se da cuenta de que es un buen acuerdo", ha advertido, para añadir que "seguramente" si el PP no necesitara los cinco diputados jeltzales para sacar a delante las cuentas no se hubiera alcanzado el pacto.

Asimismo, ha sostenido que el Ejecutivo de Rajoy es "igual que el de hace seis meses" y algunos de los que "ponen el grito en el cielo son los que permitieron que Rajoy fuera investido". "Nosotros votamos en contra. Quienes dejaron que fuera investigo ahora no pueden protestar y señalarnos a los demás", ha considerado.

De este modo, ha reconocido que "lo triste" es que estos acuerdos solo se consiguen en situaciones de "fuerza mayor". "¿Por qué tienen que pasar estas cosas para que haya este tipo de acuerdos? ¿Por qué tiene que haber un estado de necesidad tal para lograr cuestiones que son justas y legítimas?", ha cuestionado.

A su juicio, a partir de ahora es cuando se va a poder comprobar si, "además de la necesidad", existe "convencimiento" en el Partido Popular para "hacer las cosas de otra manera".

Según ha recordado, el PNV mantiene con el Ejecutivo central "divergencias muy profundas en el ámbito de la paz y la convivencia, así como en el tema de autogobierno".

"Nos separan muchas cosas en la forma que nosotros tenemos de ver la relación de Euskadi con el Estado o cómo nos miran ellos desde Madrid. Espero que este acuerdo contribuya a generar un clima de confianza para empezar a hablar de estas otras cuestiones sin esa sima que nos separa hoy en día", ha declarado.

SIN FOTO

Ortuzar, que ha reconocido que su interés pasaba este miércoles por "explicar el acuerdo en Euskadi", mientras que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tenía una agenda "muy ocupada", ha afirmado que no hubo "ninguna doblez" en el hecho de que ambos mandatarios no se hicieran una foto ratificando el acuerdo.

"Creía que además del contenido lo más importante era que los vascos lo entendieran y, por eso, quise volver rápido. No era un problema de fotografías sino de prioridades", ha añadido.