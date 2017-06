Óscar Puente, sobre los tuits borrads: "Entraba en casi todas las refriegas y prefería que no se descontextualizara eso"

Etiquetas

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha justificado el borrado de tuits de su cuenta de Twitter tras conocerse que ocuparía la Portavocía de la Ejecutiva del PSOE: "Me he caracterizado por entrar a casi todas las refriegas y prefería que no se descontextualizara eso y empezaran a sacar tuits de 2011", ha señalado en declaraciones a 'Los Desayunos de TVE' recogidas por Europa Press.