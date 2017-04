Ossorio se siente "decepcionado" con González, pero no sospechó de él: "Si tenía alguna duda la perdí"

Etiquetas

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha afirmado este miércoles sentirse decepcionado por las noticias sobre la presunta actuación delictiva del expresidente de la Comunidad ahora en prisión, Ignacio González, pero ha asegurado que no sospechó de él y que si tenía alguna duda, la perdió.

En un desayuno informativo, el portavoz ha relatado que fue consejero de Hacienda en la etapa en que Ignacio González era presidente de la Comunidad de Madrid y tuvo una relación "muy buena" con él en la materia, ya que era un hombre que "tenía la comunidad en la cabeza, trabajaba muchísimo".

"¿Que si sospeché? Sinceramente no. Había muchas habladurías, había dossieres, pero precisamente por mi labor en el gobierno si tenía alguna duda, la perdí porque veía que salían cosas, que se comentaban cosas, pero tenía una labor de gobierno y veía un interés por los ciudadanos, por Madrid por mejorar la economía, el empleo y no veía nada más. Si hubiese tenido alguna duda antes desde luego que en el trabajo del día a día la perdí", ha relatado Ossorio sobre su etapa como consejero de González.

El portavoz ha afirmado que ahora tiene "una decepción absoluta" y ha explicado que cuando le ve en televisión siente una "sensación extrañísima de decepción", que si se confirman los hechos judiciales, será "de profundo enfado".

El parlamentario ha considerado que los populares no se hacen las víctimas, sino que sienten "vergüenza" por que los ciudadanos vean estas cosas. Eso sí, ha apuntado que a nivel personal, repasando el trabajo hecho a lo largo de estos años y comprobando que hayan podido suceder cosas así, se considera "un poco de víctima". "No sé si es malo pero me siento un poco víctima", ha añadido.

Preguntado por el legado de Esperanza Aguirre, que dimitió el pasado lunes tras el ingreso en la cárcel del que fuera su delfín, Ignacio González, ha afirmado que deja "una gran legado en el partido y en la comunidad de Madrid", pero no ha querido desvelar su opinión sobre quién sería mejor sucesor.

Todo ello porque tanto su número dos, Íñigo Henríquez de Luna, como el concejal José Luis Martínez Almeida se han postulado para ocupar el hueco que deja libre Aguirre. A este respecto, Ossorio ha afirmado que es algo que "tienen que decidir los concejales" y él es amigo de los dos por lo que va a permanecer "neutral".

NO CREE QUE LEZO MARQUE LA LEGISLATURA

Preguntado por si considera que estas noticias afectarán a su trabajo y a la legislatura, ha señalado que, en su opinión, habrá "más ruido en los debates en la Asamblea", pero ha defendido que el de Cristina Cifuentes es "un Gobierno honesto comprometido en la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática", que "no tiene ni un solo caso de corrupción en sus filas".

Tras señalar que no cree que este caso marque la legislatura, ha señalado que aunque va a ser "más incómodo" para él por ser portavoz parlamentario, la labor de Gobierno de Cifuentes" estos dos próximos años va a ser excelente" y van a tener muy "buenos resultados". Además, ha descartado que Ciudadanos le retire su apoyo "mientras el Gobierno cumpla el pacto de investidura".

El dirigente popular, que ha dicho que una de las cosas que más le ha disgustado en política es que "no siempre los nombramientos se hacen por el mérito", ha dedicado su intervención ha poner en valor la transformación que ha vivido Madrid a lo largo de los últimos años.

TRANSFORMACIÓN DE MADRID

El portavoz ha destacado la "auténtica transformación" que ha vivido Madrid en los últimos veinte años en los que ha gobernado el PP y ha relatado que en estos años se ha vivido una "grave crisis económica" en la que las políticas del PP han tenido "éxito". Así ha contrapuesto la Comunidad de Madrid con Andalucía, una "comunidad laboratorio" que no ha vivido otras políticas "que no sean las de la izquierda".

Frente a Andalucía, ha defendido que los gobiernos de Madrid han apostado por impuestos bajos, infraestructuras de transporte y por generar confianza, y por eso, en su opinión, es "la que atrae más inversión extranjera y más empresas".

Otra de las actuaciones tiene que ver con el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, ha señalado Ossorio, quien ha puesto en valor no tuvo que acudir al Fondo de Liquidez autonómica (FLA) para poder financiarse.

"Para rabia de muchos se ha hecho con los impuestos más bajos de España", ha resaltado Ossorio, quien ha defendido que Madrid está "armonizada con Europa" en materia fiscal y "desgraciadamente" quien no lo está son el resto de autonomías.

"HONRADEZ" EN EL GOBIERNO DE CIFUENTES

En su opinión, el Gobierno de Cristina Cifuentes "ha sabido mantener el equilibrio entre unas políticas económicas de éxito con la necesidad de atender a las personas desfavorecidas y que están buscando empleo". En este punto, ha destacado que ha llevado a cabo un "crecimiento inclusivo acabando con las bolsas de pobreza y marginación".

Además, ha remarcado que ha hecho todos esto "desde la más absoluta honradez". "Ha sido un Ejecutivo comprometido de forma absoluta en la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática", ha defendido Ossorio, quien ha defendido que la transparencia "es el mejor antídoto para evitar conductas no deseadas" y la Comunidad de Madrid ha pasado de la penúltima posición en el ranking de transparencia a la segunda.

Por último, ha hecho alusión al código ético que han firmado los populares, que, según ha asegurado, es "mucho más estricto que el de otros" y ha destacado que el Gobierno es "ejemplo de regeneración al poner en conocimiento de la Fiscalía hechos conocidos en el Canal que podrían ser constitutivos de delito".