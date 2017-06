Otegi cree que la nueva EH Bildu debe "abrir la puerta a la izquierda no independentista"

Etiquetas

El próximo coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, defiende que la nueva coalición soberanista debe "abrir la puerta a la izquierda no independentista" y advierte de que mucha gente que creyó en el proyecto que "el lehendakari Juan José Ibarretxe llevó a Madrid", está ahora en la abstención y EH Bildu va a intentar "atraerles".

En una entrevista concedida al Diario Vasco, recogida por Europa Press, Otegi afirma que tanto él como algunos de sus compañeros representan la "mayor renovación producida en este país en las últimas décadas, el fin de la actividad armada de ETA y la puesta en marcha de un escenario novedoso".

Por otro lado, dice que la intención no era que en la próxima dirección de EH Bildu hubiera pocas mujeres y que, por contra, ha habido un esfuerzo por incorporarlas y equilibrar las listas territorialmente, "pero por diversos motivos algunas mujeres no han podido o tenían otras prioridades, aunque esto no vale como excusa". "Con las nuevas secretarías se corregirá. En todo caso, que el tiempo nos juzgue por los hechos", matiza.

Asimismo, cree que la coalición soberanista debe abarcar desde el centroizquierda a la izquierda marxista o socialista, llegando también a los pequeños empresarios y los autónomos, y apuesta por abrir las puertas a "esa izquierda no independentista".

"Que vean que no hay mayor propuesta antioligárquica que el apoyo a los procesos constituyentes en naciones como la vasca y la catalana. También queremos atraer a sectores que trabajan en favor de los derechos sociales o la naturaleza, a los pequeños y medianos empresarios", incide.

PNV

Cuestionado por el PNV, Otegi indica que su problema es que "cada vez es menos abertzale y más neoliberal". "Hay cierta tendencia a decir que estamos 'podemizados', pero nosotros llevamos décadas diciendo que 'no' a la OTAN o a Maastricht", argumenta.

En este contexto, advierte de que mucha gente que creyó en el proyecto que "el lehendakari Juan José Ibarretxe llevó a Madrid", está ahora en la abstención y EH Bildu va a intentar "atraerles".

"Al PNV no le gusta nada de lo que no controla, ni los sindicatos, ni Gure Esku Dago... Y ha instalado un discurso nefasto para el país, sin proyecto abertzale y pactando a cualquier precio con el PSE y el PP. Frente a eso, nuestros valores son la solidaridad, el compromiso con el país, el reparto de la riqueza, una sociedad más justa... Esa es la confrontación que tenemos con el PNV, que tiene un proyecto de clase, no de pueblo", expresa.

Por último, y en referencia a ETA y su disolución, afirma que no sabe lo que hará el Gobierno del PP, "quizás buscar excusas para mantener su situación". "Con el desarme está teniendo ya dificultades porque aquí la mayoría de partidos estamos a favor de una solución integral", dice.