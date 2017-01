Otegi cree que en próximos meses habrá una República catalana independiente y el Concierto podría estar en entredicho

Etiquetas

Dice que, si el pueblo vasco no alcanza la soberanía, está absolutamente destinado a recorrer "el camino de la miseria"

El reelegido secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, cree que en los próximos meses se podría materalizar una República catalana independiente y, en ese supuesto, el Concierto económico podría estar en entredicho. "¿Alguien cree que el Estado español va a poder sobrevivir manteniendo el Concierto de los vascos?, se ha preguntado Otegi que ha defendido la soberanía del pueblo vasco para evitar recorrer "el camino de la miseria".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi se ha referido al reciente congreso de Sortu y a su posición política a futuro y, preguntado por si la palabra "clave" sigue siendo la independencia, ha indicado que es la de "la revolución democrática". "Si los vascos no construimos un Estado propio, difícilmente vamos a poder acceder a políticas de prosperidad, de progreso, de equidad y de reparto de la riqueza", ha manifestado.

El secretario general de Sortu y portavoz de EH Bildu se ha referido al proceso catalán y ha afirmado que no va a haber "democratización en el Estado español". "No va a haber Estado español que "vaya a reconocer a Euskal Herria como nación y que vaya a respetar el derecho a la libre determinación", ha añadido.

Tras indicar que ellos están dispuestos a "recorrer ese camino", ha señalado, ante quienes ponen "sus esperanzas en el fracaso del proceso catalán", que la izquierda abertzale "desea que nazca la república catalana en Europa".

"La pregunta que nos hacemos es, ¿si Cataluña se convierte en un República independiente, alguien se ha puesto a pensar qué va a ser de nuestro Concierto económico?, ¿alguien cree que el Estado español va a poder sobrevivir manteniendo el Concierto económico de los vascos?. ¿Alguien piensa que si Cataluña se convierte en una República indepediente, cosa que apunta y que, al parecer, se va a materializar en los próximos meses, el Estado español es un estado viable económicamente?", se ha preguntado.

Otegi ha cuestionado que, si el Estado español deja de recaudar "mínimamente 12.000 millones, aunque algunos hablan de 17.000 millones de Cataluña", de dónde piensa "sacar ese dinero para sobrevivir".

El secretario general de Sortu ha afirmado que la izquierda abertzale "ha hecho sus cuentas y, o este país alcanza su soberanía, o está absolutamente destinado a recorrer el camino inverso a la prosperidad, que es el camino de la miseria, de la dependencia". "Los vascos ya somos suficientemente mayorcitos como para ser un Estado en Europa", ha asegurado.

Además, se ha mostrado convencido de que lo que va a ocurrir en Cataluña en los próximos meses "va a alterar profundamente el panorama político" en el Estado español y, en el momento en que Cataluña apruebe las leyes de desanexión y convoque el referéndum, la "coyuntura política cambia radicalmente".

"El Estado español, de momento, no tiene otra alternativa que la represión judicial y nos podemos encontrar con la paradoja de que, tanto en el Parlamento de Navarra como en el de los tres territorios, estamos discutiendo sobre un nuevo estatus que quiere que reconozca a Euskal Herria como nación y el derecho a decidir, mientras inhabilitan a Carme Forcadell o el Estado niega a Cataluña la posibilidad de decidir. Ésa es la realidad, todo los demás son palabras, análisis interesados", ha indicado Otegi, que ha añadido que están con el pueblo catalán "sin condiciones".

Asimismo, se ha mostrado seguro de que en Cataluña va a "haber reférendum y va a ganar el independentismo". "Y estoy convencido de que va a haber países en el mundo que van a reconocer a la República catalana. Mi pregunta es: ¿al día siguiente, qué hacemos nosotros?. ¿Al día siguiente, qué ocurre en el Estado Español?. ¿Al día siguiente alguien piensa que va a haber Concierto económico?. ¿Al día siguiente alguien piensa que el Estado puede sobrevivir económicamente?", ha reflexionado.

PNV Y PODEMOS

Preguntado por si tiene fecha de caducidad la oferta de consenso que plantea al PNV y Elkarrekin Podemos, ha afirmado que "en absoluto", y ha asegurado que en el país "hay muchos espacios para el acuerdo y también para el desacuerdo".

A su juicio, hay un "gran acuerdo posible y potencial", que es el de todos los que consideran que "este país tiene derecho a decidir". Ha añadido que también hay "otro espacio para el acuerdo" entre los que quieren "plantar cara al neoliberalismo y los recortes", y hay un "tercer espacio, de los que pensamos que hay que poner ya un proceso independentista, soberanista y unilateral".

"Creo que, sobre esos tres grandes espacios, va a haber grandes acuerdos en este país y nosotros vamos a buscar esos acuerdos en cada espacio", ha manifestado.

En su opinión, es necesario realizar un debate "con una cierta madurez política" y, sobre todo, con una "amplia visión de Estado", poniendo "las luces largas y mirando al futuro". "Lo demás, vamos a estar permanentemente en una rotonda de la que no salimos jamás", ha añadido.

Arnaldo Otegi cree que, en esta legislatura, va a haber "grandes debates", como la de la política fiscal, el modelo de radio y televisión pública vasca, el estatus político, la construcción de un modelo de reparto de la riqueza y un modelo "alternativo" en lo social".

Por otra parte, ante la elección del presidente de la mancomunidad única de Iparralde, ha indicado que le sugiere que este país "va avanzando poco a poco hacia su institucionalización" y le parece "muy importante" lo que ocurrirá este lunes.

"En este momento, tenemos un Gobierno en la Comunidad Autónoma Vasca, un Gobierno en Nafarroa y una primera institución en Iparralde que se pueden permitir, al menos, plantear políticas en la que cada institución no da la espalda a la anterior, y es una gran oportunidad para cohesionar el país, para plantear políticas comunes en el país, aunque sea de manera tímida", ha indicado Otegi, que cree que esta dinámica se va a ir fortaleciendo.

CONGRESO SORTU

En relación al Congreso de Sortu, ha destacado que se ha renovado la dirección por "primarias en un proceso democrático" y se ha hecho "sin ningún tipo de escisión, de tensión interna". "Ha sido un proceso ejemplar", ha aseverado.

El dirigente abertzale ha asegurado que la izquierda en el mundo les ha trasladado su "profunda admiración por el proceso puesto en marcha" porque todos coinciden en que en la izquierda es "prácticamente imposible que se dé un fenómeno de renovación de este calado sin desgarros internos y sin escisiones".

Preguntado por si será su último mandato como secretario general de Sortu, ha señalado que no lo sabe, que "podría ser", pero "eso lo decidirá la gente".

Arnaldo Otegi cree que el día que se "tenga que ir", no será porque la gente "se lo haya pedido", sino porque él lo haya decidido y crea conveniente hacerse "a un lado". Tras indicar que se está preparando a una nueva generación de la izquierda abertzale, ha manifestado que a los de su generación les "toca empezar a preparar ese relevo".

"A mí me dicen que todavía tengo que aguantar bastantes años, pero ya lo veré. Yo no estoy en la política ni para hacer carrera ni para mantenerme en el cargo. El día que considere que he cumplido mi trabajo, se lo plantearé a mis compañeros y haré público que mi etapa ha concluido", ha añadido.

Otegi ha indicado que se va a abordar un proceso de remodelación de EH Bildu, que necesita "adecuarse" a la nueva situación, y se está haciendo una apuesta porque se convierta en un "gran frente amplio", en el que no solo estén los partidos, sino que haya "sectores independientes y populares que no se identifiquen con ninguno de los partidos, pero que están de acuerdo con el proyecto". Según ha señalado, ya han empezado a debatir en EH Bildu, que tiene que ser una "gran alianza, no solo electoral, sino popular".