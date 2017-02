Otegi insta a Urkullu a que presente una fórmula "de referéndum negociado" con el Estado, si es que la tiene

Etiquetas

Dice que el lehendakari esconde "un interés político" cuando pide a la IA que diga "matar estuvo mal"

El secretario general de Sortu y portavoz de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este viernes que el lehendakari, Iñigo Urkullu, representa "un papel muy mediocre" cuando dice que en Cataluña deberían negociar un referéndum con el Estado, y le ha emplazado a que, "si tiene la fórmula" para poder llevar a cabo ese referéndum pactado, la presente. Además, cree que Urkullu esconde "un interés político" cuando pide a la izquierda abertzale que diga "matar estuvo mal".

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, el dirigente independentista se ha preguntado si alguien piensa que el Estado va a dar a los vascos "lo que no les han dado a los catalanes", y ha lamentado que "en Euskal Herria se vive el proceso de Cataluña como si no tuviera relación con nosotros".

En este sentido, ha asegurado que en los próximos meses se vivirá "el choque de trenes" entre Cataluña y España, y que es consciente de que "muchos pasarán los meses diciendo que, al final, va a haber una solución".

"Y en mi opinión, el lehendakari, por ejemplo, representa un papel muy mediocre cuando dice que lo que tienen que hacer los catanales es negociar un referéndum con Madrid. Lo han intentado, pero en Madrid no hay nadie para hacer eso, y, si él tiene la fórmula, lo tiene muy fácil para demostrarlo, que traiga él un referéndum pactado para Euskal Herria", ha indicado.

En este sentido, ha afirmado que, cuando el lehendakari pide transversalidad en cualquier acuerdo sobre la modificación del actual marco jurídico-político, "quiere pactar, acordar y preguntar con el PSOE, pero el PSOE no acepta el derecho a decidir".

"Por lo tanto, el planteamiento que hace es que el PSOE tiene derecho de veto y que debemos aceptar el marco que acepta el PSOE, y nosotros no estamos de acuerdo con eso", ha explicado.

Arnaldo Otegi ha recordado que en el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca hay 57 parlamentarios de 75 que consideran que "esto es una nación con derecho de autodeterminación". Por lo tanto, ¿qué mayoría más necesitamos?. Vamos a poner eso en un papel y a construirlo entre todos. La oportundiad está ahí, el problema es que estamos convencidos de que el Estado no lo va a aceptar. ¿Por qué nos va lo va a aceptar si no se lo admite a Cataluña?, ha preguntado.

PACIFICACIÓN

Por otra parte, Arnaldo Otegi ha afirmado que, cuando el lehendakari emplaza a la izquierda abertzale a que admita que los asesinatos de ETA estuvieron mal, lo hace por "un interés político y de una manera muy torpe".

"Parece que nosotros hemos dicho alguna vez que matar estuvo muy bien. ¿cuándo me has escuchado decir a mi que matar está bien?, ¿a a quién se lo has escuchado?. Yo ni siquiera se lo he escuchado a ETA. Detrás de eso, hay un interés político, y es decir que la izquierda abertzale ha estado equivocada en toda su trayectoria histórica y que, por lo tanto, no es de fiar y que es un proyecto político que no merece confianza de cara al futuro", ha asegurado.

Además, ha lamentado "la intensidad y el gran entusiasmo" de Urkullu cuando interpela al respecto a la izquierda abertzale, ya que, "no estamos hablando de un debate ético, sino sobre otra cosa, porque lo se pretende lograr es humillar a la izquierda abertzale y que acepte que su trayectoria histórica ha sido un error, y eso no lo vamos a hacer".

"El lehendakari quiere que digamos que los militantes que cantaron 'Euzko Gudariak' en el proceso de Burgos eran terroristas, y para nosotros no lo fueron, lo sentimos, y si alguien lo piensa, que lo diga, pero creo que en este país muy pocos piensan eso", ha indicado.

En esta línea, ha apostado por un relato inclusivo lo sucedido en Euskadi, "un relato que tiene en consideración todos los relatos, y no un relato que imponga un sólo relato". En este sentido, se ha mostrado preocupado porque "aquí existe un interés para imponer ese relato único".

"¿En el Estado español hay un solo relato sobre la Guerra Civil?. No, hay muchos relatos. El relato que se pretende imponer es que hay vencedores y vencidos, se hace por parte del PP y, desgraciadamente, muchas veces otros se suben a ese tren", ha criticado.

Asimismo, ha considerado que, cuando se pide la deslegitimación de la violencia de ETA, "muchas veces se pide otra cosa a escondidas, y es la legitimación de la violencia de Estado". En su opinión, "detrás de eso está decir que aquí hay una violencia legítima, que el Estado aún mantiene, y que ha habido una violencia totalmente ilegítima".

"Lo que nosotros decimos es que, si alguien piensa que es posible construir en el futuro una sociedad progresista y democrática en convivencia, si alguien se siente vencida y humillada", ha apuntado.

A su juicio, "esto se usa muchas veces con gran frivolidad". "Las sociedades humilladas no traen nada bueno y hay que tener cuidado con eso. Lo que decimos es que ha habido vivencias muy distintas, que cada uno tenemos la nuestra y, por lo tanto, hagamos ese relato, hagamos ese libro con diferentes relatos y pongámosle un epílogo que diga que esto no tiene que volver a suceder y nos comprometemos a ello", ha explicado.

PONENCIA AUTOGOBIOERNO

Asimismo, Arnaldo Otegi ha señalado que para que EH Bildu apoyara la resolución que saliera de la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco, el nuevo marco "debería recoger nuestra identidad de nación y el derecho a autodeterminarse, en el sentido amplio", es decir, que "este país tiene derecho a decidir y puede decidir ser un estado independiente", pero también en el "sentido económico, social, cultural y en todos los sentidos".

"Cuando oimos a Podemos decir que quieren decidir sobre todo, no sólo sobre ser independientes oi no, siempre les respondemos que para decidir sobre todo debemos ser un estado, porque, de lo contrario, no se puede decidir sobre todo", ha asegurado.

Además, el dirigente soberanista ha planteado realizar el debate sobre el autogobierno "en base a los intereses de la gente" y no sólo "al amparo del ordenamiento legal", como se plantea realizar en la ponencia de autogobierno. En su opinión, el debate sobre autogobierno se plantea "en una comisión parlamentaria, metidos en el Parlamento", cuando, a su entender, "también habría que hacer un debate popular, porque el pueblo también tiene derecho".

"Desgraciadamente, a veces los políticos proyectamos la idea de que el debate sobre autogobierno es un debate político, y creo que habría que poner en valor que, cuando hablamos de autogobierno, hablamos de los instrumentos que vamos a tener para hacer políticas sociales, políticas de vivienda o para organizar la educación", ha explicado.