PABLO IGLESIAS: “OS JURO QUE VOY A INTEGRAR A TODO EL MUNDO, AUNQUE SEAN DIFERENTES”

- "Ojalá hubiéramos podido llegar en una sola lista", se lamenta. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se comprometió este sábado ante los militantes de su formación a “integrar a todo el mundo, aunque sean diferentes” en caso de que resulte vencedor su proyecto para ‘Vistalegre II’, que se celebra el próximo fin de semana.“Os juro que voy a integrar a todo el mundo, aunque sean diferentes, porque tener ideas diferentes nos hace más fuertes”, dijo el líder de la formación morada en la presentación de ‘Podemos para todas’, el proyecto con el que se presenta Iglesias tras no llegar a un acuerdo sobre el rumbo del partido con el sector de Íñigo Errejón.“No hay un Podemos estrecho y un Podemos ancho; no hay un Podemos perdedor y otro Podemos ganador”, aseguró en su intervención con el que cerró el acto. “Hay proyectos con ideas diferentes y las podemos discutir, las podemos elegir”.“A los compañeros que dicen ‘queremos un Podemos contigo, Pablo, pero sin tus ideas y sin tu equipo’. Compañeros, digamos la verdad, no pasa nada por elegir en política”, trasladó el secretario general a los inscritos.Asimismo, el mismo día en que el secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, presentaba su proyecto, Iglesias llamó a no confrontarse públicamente: “Nunca más se nos puede ver en los medios de comunicación utilizando relatos para atacarnos a nosotros mismos o utilizando caricaturas”, expuso.UNA SOLA LISTAAsimismo, el líder de Podemos se lamentó por no haber alcanzado un acuerdo con el proyecto que encarna Errejón: “Ojalá hubiéramos podido llegar en una sola lista”. Sin embargo, “no pasa nada” porque “la democracia es poder elegir”, que es lo que harán los días 11 y 12 de febrero en la Asamblea Ciudadana del partido.“Lo intentamos hasta el final. No fue posible, no hay ningún problema”, aseguró. Por tanto, “se han planteado dos modelos muy legítimos y muy claros”. Por último, hizo un llamamiento a la unidad una vez finalizado el congreso: “A partir del día 13, todos juntos y juntas”.