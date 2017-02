PATXI LÓPEZ BUSCA VOLUNTARIOS QUE APOYEN UN PSOE “FUERTE Y UNIDO”

Etiquetas

Patxi López, el primero que dio el paso y anunció que optará a liderar el PSOE, lanzó este jueves una campaña para buscar voluntarios que le ayuden en la configuración de su candidatura.A través de un vídeo difundido por las redes sociales, López invita a los socialistas, militantes o no, a participar como voluntarios para trabajar por un partido "fuerte y unido".“Si tienes ideas, propuestas, ganas e ilusión para abrir un nuevo tiempo en el PSOE, este es el lugar idóneo para ti”, indica.En el vídeo, el también diputado por Vizcaya llama a "abrir un nuevo tiempo" en el PSOE, a unirse y "recuperar la fortaleza", y anima a hacerlo en torno a su proyecto, que busca un partido "fuerte y un proyecto de izquierda, exigente, claro, reconocible y que sea una alternativa real a la derecha".Los que quieran sumarse a este proyecto por un “PSOE fuerte y unido” y un “proyecto socialista que defienda con claridad la igualdad y la justicia social” pueden inscribirse en la página web de su candidatura, 'www.patxilopez.com'.En la web, López ofrece a sus simpatizantes, tanto si son militantes como si no, que participen en distintas tareas, como la recogida de avales o la difusión de propuestas por las redes sociales.El expresidente del Congreso asegura que “lo mejor del PSOE lo hemos conseguido siempre cuando hemos caminado juntos, y hoy también juntos, en un proyecto unido y compartido, será cuando recuperemos la confianza de los ciudadanos progresistas”Propone “reconstruir el PSOE” y, para ello, llama a “unirnos de nuevo, militantes y votantes, en torno a un partido fuerte, a un proyecto de izquierdas, fuerte, reconocible, claro, que sea una alternativa real a la derecha, una alternativa transformadora que no se resigna ante aquellos que nos dicen que no se puede hacer otra cosa, porque se puede y se tiene que hacer otra cosa para cambiar las cosas”.El aspirante a la Secretaría General del PSOE sostiene que este camino tienen que “hacerlo juntos” y, por eso, le gustaría que “ayudaras a conseguirlo”. “Te invito a que te sumes a mi campaña. Si crees en un PSOE fuerte y unido y un proyecto socialista que defiende con claridad la igualdad y la justicia social espero tus ideas y aportaciones para que lo hagamos juntos”, concluye.